В Екатеринбурге стало меньше платных парковочных мест

Изменения связаны с новыми требованиями ГИБДД, перекрытием части улиц на реконструкцию, а также работами во дворе здания ФСБ на ул. Антона Валека.

Администрация Екатеринбурга впервые сократила количество платных парковочных мест в городе. Произошло это после введения новых требований ГИБДД и перекрытия дороги на ул. Антона Валека у ФСБ — из-за реконструкции здания.

Изменения в постановление «О создании платных парковок и об установлении размера платы за пользование парковками на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Екатеринбурге» внес глава города Алексей Орлов.

До этого в городе насчитывалось около 2700 платных мест на парковках в Ленинском, Октябрьском, Кировском и Верх-Исетском районах. Теперь таких мест будет всего 2342, из них 243 предназначены для инвалидов. В пресс-службе мэрии пояснили, что число машино-мест было сокращено по нескольким причинам. Это и требование ГИБДД изменить в ряде мест постановку автомобилей с перпендикулярного на параллельный, и работы и перекрытия на ряде улиц, и приведение платных парковок в соответствие с действующим нормативным правовым актом.

Совсем пропала из перечня платных парковок стоянка напротив ТЦ «Европа», где сейчас действует только одностороннее движение, в сторону ул. Ленина. Дорогу перекрыли из-за работ во дворе здания ФСБ.

При этом совсем скоро платные парковки должны появиться на ул. Тургенева и Горького.

Напомним, в конце 2022 г. стало известно, что число платных парковок в Екатеринбурге вырастет в десять раз. К 2030 г. власти города планируют увеличить число платных парковок с 2,6 тыс. до 26 тыс. Через два года на территории от Челюскинцев до Большакова и от Московской до Восточной будет 12 тыс. платных парковочных мест.

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