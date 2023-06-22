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Игорь Алтушкин вышел из состава учредителей компании, владеющей активами РМК

Игорь Алтушкин вышел из состава учредителей компании, владеющей активами РМК
Иллюстрация: РБК

Российскими производственными активами РМК владеет «Рашн Коппер Компани Лимитед», зарегистрированная в Приморском крае. Исходя из данных ЕГРЮЛ, уральский миллиардер больше не является ее совладельцем.

#РМК#НОВОСТИ

Игорь Алтушкин вышел из состава собственников компании, владеющей российскими производственными активами Русской медной компании (РМК, Екатеринбург), сообщает «Ъ-Урал».

Согласно данным ЕГРЮЛ, он больше не является соучредителем «Рашн Коппер Компани Лимитед», которой принадлежит порядка 20 юридических лиц, в том числе МКООО (международные компании общества с ограниченной ответственностью), владеющих российскими производственными активами РМК. Ранее ему принадлежало 19%.

Кроме того, Игорь Алтушкин избавился от 100%-й доли в капитале МКООО «Торивент Венчурз Лимитед» (владеет 30% «Рашн Коппер Компани Лимитед»). Долей в «Рашн Коппер Компани Лимитед», кроме Игоря Алтушкина, также владел Всеволод Левин (с 14 июня его доля сократилась с 51% до 34%).

С 14 июня, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», доли в компании также принадлежат Роману Горохову (33%) и Игорю Кожухову (3%). Гендиректор компании Всеволод Левин.

Напомним, в прошлом году Великобритания ввела санкции против 86 российских компаний и 20 руководителей оборонных предприятий. Среди них бывший заместитель министра транспорта, президент и владелец концерна «Калашников» Алан Лушников и гендиректор предприятия Владимир Лепин. Под ограничения попал и основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин.

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Автор: Татьяна Юстус
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