Игорь Алтушкин вышел из состава учредителей компании, владеющей активами РМК

Российскими производственными активами РМК владеет «Рашн Коппер Компани Лимитед», зарегистрированная в Приморском крае. Исходя из данных ЕГРЮЛ, уральский миллиардер больше не является ее совладельцем.

Игорь Алтушкин вышел из состава собственников компании, владеющей российскими производственными активами Русской медной компании (РМК, Екатеринбург), сообщает «Ъ-Урал».

Согласно данным ЕГРЮЛ, он больше не является соучредителем «Рашн Коппер Компани Лимитед», которой принадлежит порядка 20 юридических лиц, в том числе МКООО (международные компании общества с ограниченной ответственностью), владеющих российскими производственными активами РМК. Ранее ему принадлежало 19%.

Кроме того, Игорь Алтушкин избавился от 100%-й доли в капитале МКООО «Торивент Венчурз Лимитед» (владеет 30% «Рашн Коппер Компани Лимитед»). Долей в «Рашн Коппер Компани Лимитед», кроме Игоря Алтушкина, также владел Всеволод Левин (с 14 июня его доля сократилась с 51% до 34%).

С 14 июня, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», доли в компании также принадлежат Роману Горохову (33%) и Игорю Кожухову (3%). Гендиректор компании Всеволод Левин.

Напомним, в прошлом году Великобритания ввела санкции против 86 российских компаний и 20 руководителей оборонных предприятий. Среди них бывший заместитель министра транспорта, президент и владелец концерна «Калашников» Алан Лушников и гендиректор предприятия Владимир Лепин. Под ограничения попал и основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин.

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