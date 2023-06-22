Уральский майонез вышел на китайский рынок и преодолел санкции

Объемы поставок майонеза за границу в этом году выросли на четверть несмотря на то, что четыре страны, в которые он поставлялся ранее, объявили ему бойкот.

С начала года уральские производители отправили на экспорт более 4,5 тыс. тонн майонеза, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. По сравнению с пятью месяцами 2022 г. объем вывоза уральского майонеза увеличился на четверть, а стоимость возросла почти на 40%.

С этого года уральский майонез впервые экспортируется в Китай и Туркменистан. Суммарно им уже отправлено порядка 25 тонн. При этом Германия, Молдова, США и Узбекистан приостановили закупку этого знаменитого на весь мир соуса, — прокомментировал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Самыми большими любителями екатеринбургского майонеза оказались жители Казахстана — на их долю приходится более половины экспорта. За год более чем в два раза увеличилось количество любителей уральского майонеза среди азербайджанцев. Также масло-жировой продукт поставляется в Армению, Беларусь, Израиль, Киргизию, Монголию, Таджикистан.

Напомним, что в прошлом году между производителями уральского майонеза возник конфликт: завод «Жировой комбинат» обратился в свердловское УФАС с жалобой на то, что ООО «ЕМЖК» имитирует продукцию завода. Похожи не только названия, но и дизайн упаковок сразу двух видов майонеза. При этом первый («ЕМЖК Провансаль») поступил на рынок в июне 2018 г., второй («ЕМЖК Уральский Провансаль») — в октябре 2020 г.

Управление установило факт недобросовестной конкуренции со стороны ООО «ЕМЖК». Арбитражный суд Свердловской области обязал ООО «ЕМЖК» изъять из оборота принадлежащую ему продукцию под товарным знаком «Уральский провансаль ЕМЖК» и уничтожить ее за свой счет без компенсации. Кроме того, ООО «ЕМЖК» должен уплатить АО «Жировой комбинат» 5 млн руб.

Сегодня Екатеринбургский жировой комбинат (ЕЖК) входит в пятерку крупнейших предприятий в своей отрасли. Его начали строить в 1948 г., но производство запустили лишь в 1959 г. Тогда основной продукцией предприятия был маргарин, а история уральского майонеза «Провансаль» началась в 1967 г.

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