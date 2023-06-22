В Екатеринбурге открыли 42-метровую стелу «Город трудовой доблести»

К монументу привезли танк и «Катюшу». На церемонию прилетел помощник президента РФ Владимир Мединский. Были организованы концерт и возложение цветов.

В Екатеринбурге прошло торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Ее установили на пересечении улиц Никонова и Царской. Она представляет из себя остроконечную конструкцию высотой 42 метра, на которой размещены герб города и текст указа Президента, присвоившего Екатеринбургу звание.

Мемориальный комплекс состоит из стелы и пилонов, боковые грани которых облицованы кортеновской сталью. На них лазерной резкой нанесены изображения техники, выпускавшейся в Свердловске в годы Великой Отечественной войны.

Вчера в Екатеринбург прибыл помощник президента РФ Владимир Мединский, который также присутствовал на церемонии. Глава города Алексей Орлов подарил Мединскому макет этой стелы.

На открытии собрались десятки политиков: первый замгубернатора Алексей Шмыков, замгубернатора Павел Креков и Олег Чемезов, мэр Алексей Орлов, его зам по социальной политике Екатерина Сибирцева, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, председатель гордумы Игорь Володин, министр культуры Светлана Учайкина, председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, ее первый заместитель Аркадий Чернецкий, главы нескольких районов, а также представители бизнеса, например, Андрей Симановский. Ожидалось, что будут присутствовать также губернатор Евгений Куйвашев и полпред Владимир Якушев, но в итоге их не было, сообщает 66.RU.

На площадке организовали выступление военных и музыкальный концерт с участием детского хора. Кроме того, здесь поставили танк, «Катюшу» и другую технику. Завершилось открытие стелы возложением цветов.

Чтобы установить у «Космоса» монумент, городская администрация перевела площадку на пересечении улиц Царской и Николая Никонова в зону Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий).

Решая вопрос, где разместить стелу, выбирали из нескольких площадок, в списке в том числе были Уралмаш, площадка у стадиона «Екатеринбург Арена», микрорайон Кольцово и набережная у Екатеринбургского цирка.

В итоге выбрали это место. Работы выполняла компания «Стройтэк». Заявленная цена контракта 159,4 млн руб. Подготовительный этап должен быть завершен до 25 декабря, строительные работы — до 10 июня 2023 г.

Напомним, что статус «Город трудовой доблести» Екатеринбург получил в 2020 г. В Свердловской области, помимо Екатеринбурга, это же звание присвоено Нижнему Тагилу. Стелу «Город трудовой доблести» там открыли в ходе празднования 300-летия города.

Читайте также на DK.RU: На Плотинке могут установить памятник святой Екатерине.