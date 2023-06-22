Минцифры собирается легализовать пиратские онлайн-кинотеатры, свободные от ЛГБТ

Ведомство может разрешить публикацию контента, который легально не представлен в российских онлайн-сервисах, не находится в прокате в кинотеатрах и не содержит ЛГБТ-пропаганду.

Минцифры прорабатывает возможность отказаться от блокировки пиратских онлайн-кинотеатров, которые показывают нелицензионные фильмы и сериалы западных компаний, сообщают «РИА Новости»:

Минцифры совместно с представителями отрасли прорабатывает предложения отказаться от ограничений доступа к сайтам, предоставляющим нелицензионный видеоконтент западных мейджоров, на определенных условиях.

По словам источника в отрасли, ведомство может разрешить публикацию контента, который легально не представлен в российских онлайн-сервисах, не находится в прокате в кинотеатрах и не содержит экстремистские материалы и ЛГБТ-пропаганду.

После 24 февраля 2022 г. многие западные студии-мейджоры временно отказались от проката своих новинок в стране. В частности, прошлой весной релиз своих новинок в России приостановили Disney, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и другие. Фильмы их производства зачастую показывают в российских кинотеатрах неофициально — в формате «предсеансового обслуживания». Позже сообщалось, что по итогам 2022 г. крупнейшие российские киносети получили миллиардные убытки из-за ухода голливудских студий.

В конце мая сенаторы Андрей Кутепов и Алексей Синицын предложили приостановить на 2023–2024 гг. действие положений Гражданского кодекса, которые запрещают показ фильмов без лицензии от правообладателя, в отношении авторов зарубежных картин из «недружественных» стран. Законопроект также будет касаться лент, прокат которых прошел за рубежом, но они не были проданы в Россию.

Как правило, большинство нелегальных онлайн-кинотеатров в России спонсировалось букмекерскими конторами и онлайн-казино, используя фильмы в качестве рекламной площадки. Одним из самых громких дел получила букмекерская контра 1хBet, все создатели которой стали фигурантами уголовных дел. Пытаясь избежать российского правосудия, они успели сбежать на Кипр, где приобрели гражданство. Накануне DK.RU сообщил о смерти милиардера, сооснователя букмекерской конторы 1хBet Сергея Каршкова в 42 года. Мужчина отправился в Швейцарию, чтобы пройти медицинское обследование. Но умер от инъекции контрастного вещества, не дождавшись начала процедуры МРТ.