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Подельники блогера Елены Блиновской получили по три года

Подельники блогера Елены Блиновской получили по три года
Иллюстрация: rbc.ru

По словам силовых структур, «обнальщики, которые работали с Блиновской», промышляли в Ярославской области. Общий оборот «незаконного банка», согласно материалам дела, составил не менее 286 млн руб.

#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

По версии следствия, блогер использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в 2019-2021 гг. В результате она не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. В ходе допроса Блиновская раскаялась в содеянном и признала вину по предъявленному обвинению. Обнальщики, которые работали с Блиновской, как считает следствие, создали крупную площадку по обналичиванию денег в Ярославле, сообщают «Ведомости». По словам источника агентства в силовых структурах региона, они работали с блогером Еленой Блиновской, известной как «королева марафонов».

Общий оборот «незаконного банка», согласно материалам дела, составил не менее 286 млн руб., сумма извлеченного дохода — от 18 млн руб. Мужчина и женщина признаны виновными в незаконной банковской деятельности:

Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Коляда Николая Александровича, 09.05.1988 г.р. и Гуляеву Арину Юрьевну, 18.06.1998 г.р., создавших и обеспечивших на территории региона функционирование крупной площадки по обналичиванию денежных средств, включавшей свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей. 

Суд приговорил мужчину и женщину к трем года лишения свободы условно. 

Накануне, 21 июня, Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания Блиновской под домашним арестом до 26 июля. В суде Блиновская заявила, что с первого дня задержания признает вину и активно сотрудничает со следствием. Сегодня, 22 июня, Московский городской суд оставил Блиновскую под домашним арестом. Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты блогера. Супруг Блиновской также обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В мае следствие арестовало 136 банковских счетов блогера Елены Блиновской. Сумма арестованных денежных средств «Королевы марафонов» и ее мужа составляет сотни миллионов рублей в различной валюте. Блиновская погасила только 10 млн руб. долга по налогам, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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