Подельники блогера Елены Блиновской получили по три года

По словам силовых структур, «обнальщики, которые работали с Блиновской», промышляли в Ярославской области. Общий оборот «незаконного банка», согласно материалам дела, составил не менее 286 млн руб.

По версии следствия, блогер использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в 2019-2021 гг. В результате она не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. В ходе допроса Блиновская раскаялась в содеянном и признала вину по предъявленному обвинению. Обнальщики, которые работали с Блиновской, как считает следствие, создали крупную площадку по обналичиванию денег в Ярославле, сообщают «Ведомости». По словам источника агентства в силовых структурах региона, они работали с блогером Еленой Блиновской, известной как «королева марафонов».

Общий оборот «незаконного банка», согласно материалам дела, составил не менее 286 млн руб., сумма извлеченного дохода — от 18 млн руб. Мужчина и женщина признаны виновными в незаконной банковской деятельности:

Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Коляда Николая Александровича, 09.05.1988 г.р. и Гуляеву Арину Юрьевну, 18.06.1998 г.р., создавших и обеспечивших на территории региона функционирование крупной площадки по обналичиванию денежных средств, включавшей свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей.

Суд приговорил мужчину и женщину к трем года лишения свободы условно.

Накануне, 21 июня, Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания Блиновской под домашним арестом до 26 июля. В суде Блиновская заявила, что с первого дня задержания признает вину и активно сотрудничает со следствием. Сегодня, 22 июня, Московский городской суд оставил Блиновскую под домашним арестом. Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты блогера. Супруг Блиновской также обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В мае следствие арестовало 136 банковских счетов блогера Елены Блиновской. Сумма арестованных денежных средств «Королевы марафонов» и ее мужа составляет сотни миллионов рублей в различной валюте. Блиновская погасила только 10 млн руб. долга по налогам, рассказывал DK.RU.