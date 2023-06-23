Владимир Путин и Минстрой России ищут, где взять 2,2 трлн руб. на модернизацию ЖКХ

В свою очередь депутаты подчеркивают, что сумма составлена без учета новых регионов. На что вице-премьер заявил, что возврат средств планируется обеспечивать за счет оптимизации затрат на ЖКХ.

Минстрой России попросил у Владимира Путина изыскать дополнительные 2,2 трлн руб. для модернизации инфраструктуры ЖКХ, пишут Ведомости со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина. При этом Файзуллин отметил, что эта сумма подсчитана без учета работы в новых регионах:

Сегодня 2,3 трлн руб. у нас уже обеспечено финансированием, если в комплексе посмотреть на все действия, которые мы производим. [Еще] 2,2 трлн руб. — это задача, которую необходимо проработать.

Еще в марте 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания кабмина с президентом Путиным предложил использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для модернизации коммунальной инфраструктуры. Тогда вице-премьер заявил, что возврат средств планируется обеспечивать за счет оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей, а также снижения аварийности и увеличения энергоэффективности.

В начале 2022 г. премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым в течение четырех лет на модернизацию ЖКХ из ФНБ выделят 150 млрд руб. В 2022 г. планировалось направить 20 млрд руб. Осенью 2022 г. Мишустин утвердил стратегию развития стройотрасли и ЖКХ до 2030 г. Согласно документу, правительство обозначило в своей стратегии развитие льготных ипотечных программ, цифровизацию строительных процессов, сокращение административных процедур, а также обновление коммунальной инфраструктуры.

В декабре 2022 г. с тарифами ЖКХ «случилось что-то не то», считают в Госдуме. Для того чтобы большая часть граждан могла оплачивать счета, а остальная — получать адресные субсидии при увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, предлагается учитывать доходы населения, сообщила глава комиссии по ЖКХ Ирина Булгакова. В настоящее время власти страны учитывают лишь уровень инфляции при повышении тарифов, рассказала чиновница. Иначе говоря, рост тарифов ЖКХ соотнесут с доходами, рассказывал Dk.RU.