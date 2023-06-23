Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.06
84,24
92,00
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Владимир Путин и Минстрой России ищут, где взять 2,2 трлн руб. на модернизацию ЖКХ

Владимир Путин и Минстрой России ищут, где взять 2,2 трлн руб. на модернизацию ЖКХ
Иллюстрация: zwezda.net

В свою очередь депутаты подчеркивают, что сумма составлена без учета новых регионов. На что вице-премьер заявил, что возврат средств планируется обеспечивать за счет оптимизации затрат на ЖКХ.

#НОВОСТИ

Минстрой России попросил у Владимира Путина изыскать дополнительные 2,2 трлн руб. для модернизации инфраструктуры ЖКХ, пишут Ведомости со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина. При этом Файзуллин отметил, что эта сумма подсчитана без учета работы в новых регионах:

Сегодня 2,3 трлн руб. у нас уже обеспечено финансированием, если в комплексе посмотреть на все действия, которые мы производим. [Еще] 2,2 трлн руб. — это задача, которую необходимо проработать.

Еще в марте 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания кабмина с президентом Путиным предложил использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для модернизации коммунальной инфраструктуры. Тогда вице-премьер заявил, что возврат средств планируется обеспечивать за счет оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей, а также снижения аварийности и увеличения энергоэффективности.

В начале 2022 г. премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым в течение четырех лет на модернизацию ЖКХ из ФНБ выделят 150 млрд руб. В 2022 г. планировалось направить 20 млрд руб. Осенью 2022 г. Мишустин утвердил стратегию развития стройотрасли и ЖКХ до 2030 г. Согласно документу, правительство обозначило в своей стратегии развитие льготных ипотечных программ, цифровизацию строительных процессов, сокращение административных процедур, а также обновление коммунальной инфраструктуры.

В декабре 2022 г. с тарифами ЖКХ «случилось что-то не то», считают в Госдуме. Для того чтобы большая часть граждан могла оплачивать счета, а остальная — получать адресные субсидии при увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, предлагается учитывать доходы населения, сообщила  глава комиссии по ЖКХ Ирина Булгакова. В настоящее время власти страны учитывают лишь уровень инфляции при повышении тарифов, рассказала чиновница. Иначе говоря, рост тарифов ЖКХ соотнесут с доходами, рассказывал Dk.RU.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Реконструкцию трассы Екатеринбург — Тюмень отложили. Причина в финансахРеконструкцию трассы Екатеринбург — Тюмень отложили. Причина в финансах
  • Почему вновь поднимают цены на бензин? Разбираемся, к чему это приведетПочему вновь поднимают цены на бензин? Разбираемся, к чему это приведет
  • Свердловская область заняла 13-е место в России по уровню доходов населенияСвердловская область заняла 13-е место в России по уровню доходов населения
  • Основатель казино 1хBet скоропостижно скончался на МРТ в ШвейцарииОснователь казино 1хBet скоропостижно скончался на МРТ в Швейцарии
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.