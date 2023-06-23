В Екатеринбурге начинает работать Генконсульство Казахстана

Региональные власти надеются, что это позволит активизировать бизнес-контакты Свердловской области с этой страной и расширить культурное сотрудничество.

Генеральный консул Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом в соцсетях сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин. Известно, что до назначения на должность Жарас Мамутбеков работал в МИД Казахстана.

По словам министра, переговорный процесс с казахской стороной шел давно:

Я искренне рад, что Министерству международных и внешнеэкономических связей при поддержке Губернатора Свердловской области удалось добиться создания казахстанского консульского учреждения именно в Свердловской области. Это позволит активизировать и бизнес-контакты Свердловской области с Казахстаном, и расширить культурное сотрудничество.

Официально открытие генконсульства состоится в рамках выставки ИННОПРОМ. Оно станет шестым в стране — ранее DK.RU сообщал, что официальные представительства этой страны уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Казани и Омске.

Напомним, партнерские связи Казахстана и Свердловской области развиваются уже много лет. Сегодня эта страна является вторым после Китая внешнеторговым партнером региона. В прошлом году Казахстан стал страной-партнером выставки ИННОПРОМ. Ожидается, что в сентябре этого года делегация Свердловской области примет участие в выставке ИННОПРОМ.КАЗАХСТАН.

Ранее DK.RU писал, что в Свердловской области планируют открыть консульство Шри-Ланки, а также запустить прямое авиасообщение между этой страной и нашим регионом.