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11-й пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу

11-й пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу
Иллюстрация: grozny-inform.ru

Евросоюз решил ужесточить ограничения на экспорт автомобилей в Россию, будет закрыта транспортировка российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», а также принят ряд других мер.

#НОВОСТИ

11-й пакет санкций в отношении России постпреды Евросоюза согласовали 21 июня, сегодня они вступают в силу, пишет Коммерсантъ. В санкционный список были добавлены 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также он включает запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», ограничение на въезд российских прицепов в ЕС, а также ряд мер, направленных против обхода ранее введенных ограничений. Посол Польши в ЕС Анджей Садось уточнял, что ограничения затронут 70 физлиц, которые якобы ответственны за незаконную депортацию детей, и 30 юридических лиц, обходящих действующие санкции.

Как уточнил глава эстонского МИДа, Евросоюз решил ужесточить ограничения на экспорт автомобилей в Россию именно по предложению Эстонии. Также был запрещен экспорт в Россию пневматического и газового оружия. Судам, нарушившим правила потолка цен на нефть или отключившим систему автоматической идентификации местоположения, запрещен заход в порты ЕС. По предложению Эстонии запрет на заход в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки за пределами юрисдикции портов.

Первым о вступлении в силу 11-го санкционного пакета против России сообщил МИД Эстонии, рассказывал DK.RU. Глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна уточнил, что государства-союзники Украины уже приступили к обсуждению еще одного пакета санкций:

Эстония и Европейский союз продолжают работать над тем, чтобы санкции были максимально сильными и эффективными и затрагивали те сектора, из которых Россия получает наибольшую поддержку в финансировании своей агрессии против Украины.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал начать работу по 12-му пакету и включить в него санкции в отношении «Росатома».

Автор: Андрей Широков
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