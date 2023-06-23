Рынок достиг дна: из торгцентров ушли продавцы

Несмотря на минимальный ввод новых метров, доля пустующих площадей оказалась рекордной. Консультанты считают, что рынок достиг дна, после которого начнется снижение доли пустующих помещений.

Доля пустующих площадей выросла за счет того, что у международных брендов заканчивается срок арендных соглашений, а сами они уходят с российского рынка. Уровень вакантности в торговых центрах Москвы за первое полугодие вырос до рекордной за последние 14 лет отметки — 14,5%, это максимум с 2009 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании «Магазин магазинов». При пустующих площадях наблюдается минимальный ввод новых ТЦ. По данным «Магазина магазинов», в первой половине года открыт всего один объект — «Митино Парк» площадью 27 тыс. кв. м. В NF Group рассказали, что до конца года анонсирован запуск еще нескольких ТЦ на 167 200 кв. м, но в реальности этого может не произойти.

В целом у международных ритейлеров сохранилось не более 20% договоров аренды, оценил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Остальные площади из-под магазинов западных сетей перешли к другим компаниям либо ведется поиск арендаторов.

Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отметила, что владельцы объектов сейчас в основном меняют концепции уже существующих торгцентров. Директор по продажам Point Estate Роман Амелин считает, что девелоперы пока не видят особых перспектив в этом сегменте и замораживают планы.

Партнер Nikoliers Анна Никандрова связала спад вакантности с открытием магазинов новых компаний, например Daher Group, пришедшей на место испанской Inditex, и активностью российских брендов. Новые игроки на российском рынке ритейла в основном из Турции и Белоруссии. Число магазинов одежды в городах-миллионниках за год, по подсчетам сервиса 2ГИС, выросло на 6%, до 28 200, в Москве — на 9%, до 7970.

Вакантность в ТЦ начнет сокращаться в третьем квартале, полагает руководитель направления «Аструм Недвижимость» Гузель Гумерова. По ее словам, многие арендаторы в этот период стремятся заключить договоры, чтобы успеть открыть магазины к высокому осеннему сезону. Ритейлеры стремятся снимать помещения с отделкой, чтобы минимизировать инвестиции.

Арендаторы считают, что могут добиться существенного снижения ставок на фоне растущей доли свободных площадей. Так, одна из сетей электротоваров, традиционно платившая за аренду магазинов 5% от оборота, стремится заключить новые договоры под 3,5–4%, заявляя, что уже выполнила план открытий. А собственники ТЦ часто используют высвободившиеся помещения, открывая свои универмаги.