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Рынок достиг дна: из торгцентров ушли продавцы

Рынок достиг дна: из торгцентров ушли продавцы
Иллюстрация: chr.rbc.ru

Несмотря на минимальный ввод новых метров, доля пустующих площадей оказалась рекордной. Консультанты считают, что рынок достиг дна, после которого начнется снижение доли пустующих помещений.

#НОВОСТИ

Доля пустующих площадей выросла за счет того, что у международных брендов заканчивается срок арендных соглашений, а сами они уходят с российского рынка. Уровень вакантности в торговых центрах Москвы за первое полугодие вырос до рекордной за последние 14 лет отметки — 14,5%, это максимум с 2009 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании «Магазин магазинов». При пустующих площадях наблюдается минимальный ввод новых ТЦ. По данным «Магазина магазинов», в первой половине года открыт всего один объект — «Митино Парк» площадью 27 тыс. кв. м. В NF Group рассказали, что до конца года анонсирован запуск еще нескольких ТЦ на 167 200 кв. м, но в реальности этого может не произойти.

В целом у международных ритейлеров сохранилось не более 20% договоров аренды, оценил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Остальные площади из-под магазинов западных сетей перешли к другим компаниям либо ведется поиск арендаторов. 

Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отметила, что владельцы объектов сейчас в основном меняют концепции уже существующих торгцентров. Директор по продажам Point Estate Роман Амелин считает, что девелоперы пока не видят особых перспектив в этом сегменте и замораживают планы. 

Партнер Nikoliers Анна Никандрова связала спад вакантности с открытием магазинов новых компаний, например Daher Group, пришедшей на место испанской Inditex, и активностью российских брендов. Новые игроки на российском рынке ритейла в основном из Турции и Белоруссии. Число магазинов одежды в городах-миллионниках за год, по подсчетам сервиса 2ГИС, выросло на 6%, до 28 200, в Москве — на 9%, до 7970. 

Вакантность в ТЦ начнет сокращаться в третьем квартале, полагает руководитель направления «Аструм Недвижимость» Гузель Гумерова. По ее словам, многие арендаторы в этот период стремятся заключить договоры, чтобы успеть открыть магазины к высокому осеннему сезону. Ритейлеры стремятся снимать помещения с отделкой, чтобы минимизировать инвестиции.

Арендаторы считают, что могут добиться существенного снижения ставок на фоне растущей доли свободных площадей. Так, одна из сетей электротоваров, традиционно платившая за аренду магазинов 5% от оборота, стремится заключить новые договоры под 3,5–4%, заявляя, что уже выполнила план открытий. А собственники ТЦ часто используют высвободившиеся помещения, открывая свои универмаги. 

Консультанты довольно перспективно оценивают будущее рынка торговой недвижимости: доля пустующих площадей снижается. Однако новые бренды пока неохотно заходят  на рынок, рассказывал DK.RU.
Автор: Андрей Широков
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