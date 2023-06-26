«Титановая долина» снова объявила конкурс на выбор подрядчика для строительства завода

Речь идет о четвертом корпусе нового производственного комплекса «Уральского завода гражданской авиации». В первый раз на торги стоимостью более й млрд руб. никто не заявился.

«Титановая долина» вновь ищет подрядчика для строительства нового корпуса авиазавода. Найти компанию, готовую возвести многофункциональный производственный корпус, с первого раза не удалось. Торги на 1,18 млрд руб. будут проведены повторно, так как, по сообщению пресс-службы «Титановой долины», в первый раз на конкурс не заявился никто.

Уральский авиационный завод планируется построить в черте Екатеринбурга, на 24-м километре трассы Екатеринбург – Челябинск (производственная площадка «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина»), цеха будут примыкать к уже работающим объектам АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА).

В итоге должны быть возведены четыре производственных корпуса. Уже сданы ангар для наземных испытаний и обслуживания авиатехники и здание инженерно-технических служб, до конца 2023 г. будет сдан универсальный производственный комплекс. Многофункциональный производственный корпус, застройщик для которого пока не найден, должен быть завершен в 2024 г. После сдачи всех объектов их передадут «Уральскому заводу гражданской авиации». На новой площадке планируется запустить серийное производство самолетов ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС 44 «Ладога».

Первые пять «Байкалов» предприятие планирует поставить в 2025 г. Согласно программе развития авиатранспортной отрасли, к 2030 г. российский авиапарк должны пополнить 140 самолетов «Ладога» и 154 самолета «Байкал» «Уральского завода гражданской авиации».

Напомним, с 2023 г. УЗГА находится под санкциями США, Евросоюза и Канады.