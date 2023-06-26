«Яндекс» рассматривает новых претендентов на активы компании

«Весь рынок инвесторов так или иначе общается и консультируется по «Яндексу» последние полгода»: кому могут достаться активы «Яндекса, на 100% принадлежащие Нидерландской Yandex N.V.?

Источник РБК заявил, что «весь рынок инвесторов так или иначе общается и консультируется по «Яндексу» последние полгода. Если раздел бизнеса «Яндекса» на российский и международный состоится, в состав инвесторов, заинтересованных в покупке доли в российской части, могут войти три претендента: миллиардер Вагит Алекперов, владелец Kismet Capital Group и бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин, а также структура, связанная с семьей руководителя фракции в Госдуме «Новые люди» Алексея Нечаева.

«Яндекс» сейчас на 100% принадлежит Нидерландской Yandex N.V. В ноябре компания объявила о предварительном намерении разделить активы: выделить несколько направлений бизнеса в отдельные международные компании под управлением Yandex N.V., которая затем снизит свою долю в оставшемся российском бизнесе.

Источник Forbes, знакомый с процессом, ранее сообщал об интересе к «Яндексу» миллиардера Владимира Потанина и Российского фонда прямых инвестиций. Источники Bloomberg говорили в мае, что свои предложения сделали Потанин и Алекперов, к которым в будущем может присоединиться миллиардер Алексей Мордашов. Представители «Яндекса», Потанина, Алекперова, Мордашова и ВТБ тогда отказались от комментариев агентству.

По словам одного из его источников, рассматривается также возможность участия в сделке негосударственного пенсионного фонда, активно работающего с «Газпромом». Глава ВТБ Андрей Костин подтверждал интерес банка к «Яндексу». По словам Костина, ВТБ был в консорциуме возможных инвесторов. В начале июня Костин заявил, что ВТБ может выйти из числа претендентов на актив.

Костин пожаловался на выросшую стоимость доли в «Яндексе»: говорил, что инвесторам предлагают ее купить на рыночных условиях без скидки 50% для выхода иностранных владельцев из российских активов. Костин допускал, что от сделки могут отказаться и другие известные ему претенденты — по тем же соображениям. А в середине июня он предложил забрать контроль над «Яндексом» по той же схеме, которую Владимир Путин в апреле использовал в отношении принадлежащего финнам «Фортума».

«Яндекс» в мае заявил, что новые акционеры, какими бы они ни были, не получат контроль над компанией. 23 июня стало известно, что сделка по продаже «Яндекса» может развалиться, так как совет директоров компании не хочет продавать ее доли бизнесменам, находящимся под санкциями.

Алексей Нечаев находится под санкциями, в частности, США и Евросоюза как депутат Госдумы. Он основатель косметической компании Faberlic. Ранее он передал актив в доверительное управление бренд-директору Наталье Бинат. Алекперов находится под санкциями Великобритании, указывал DK.RU.