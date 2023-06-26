IT-компании вкладывают миллионы в вычислительную технику на фоне новых ограничений

Отечественные решения в области вычислительной техники и систем хранения данных не подходят бизнесу по качеству и функционалу. Сбербанк заполняет склады техникой из Китая на $158 млн.

На фоне возможного ограничения параллельного импорта зарубежной вычислительной техники российские компании начинают формировать складские запасы серверов и систем хранения данных (СХД). Участники рынка считают, что аналогичные отечественные решения все еще не подходят бизнесу по качеству и функционалу.

Сбербанк направил поставщикам электроники и интеграторам запросы на закупку серверов и систем хранения данных (СХД) китайских и американских производителей на общую сумму более чем $158 млн, сообщает Коммерсантъ. Банк объявил семь лотов на закупку 2,6 тыс. серверов. В запросе говорится, что итоги торгов будут подведены 31 августа. При этом уже поступило более двадцати заявок о выполнении заказа.

По словам источника в одном из крупных вендоров серверов, до начала военных действий на Украине Сбербанк в основном использовал оборудование Dell, Huawei и NetApp: «Вся инфраструктура банка работает на программах и логике техники этих производителей, переделывать все под отечественные решения дорого и долго». Собеседник среди китайских поставщиков оборудования добавил, что Сбербанк за последние несколько месяцев объявлял еще о двух тендерах на закупку продукции конкретных производителей — серверов Huawei на общую сумму $80 млн и СХД американских Dell или NetApp на $38 млн.

Основатель дата-центра Oxygen Павел Кулаков отмечает, что банк может обновлять парк оборудования: «То, что закупалось до начала военной операции на Украине, уже устаревает. Продуктивные и критичные банковские сервисы всегда работают на железе не старше двух-трех лет. Возможно, такой объем оборудования банку необходим для ввода цифрового рубля»». С этим не согласен председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич: «Названные суммы достаточно небольшие для такой компании, как Сбербанк, то есть вряд ли речь идет о масштабном обновлении». По его мнению, банк пытается «протестировать поведение производителей оборудования».

Сегодня, используя иностранное оборудование, сложно быть уверенным, что завтра его производитель будет выполнять свои гарантийные обязательства, а значит, невозможным станет и масштабирование IT-систем. При этом сейчас правительство РФ рассматривает блокировку параллельного импорта зарубежной вычислительной техники, уточняет Павел Кулаков: «Российские аналоги серверов и СХД не всегда подходят для обработки критической информации, по ряду параметров они пока еще уступают иностранным». По его оценке, финтех, ритейл и онлайн-торговля продолжают нуждаться в высокопроизводительных СХД, «поэтому стоит ожидать подобных тендеров и от других компаний».

Так, один из крупнейших российских IT-интеграторов Softline задекларировал ввоз в страну крупных партий такого оборудования. Коммерсантъ обнаружил в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, что за последние несколько месяцев крупный IT-интегратор Softline задекларировал несколько десятков позиций по оборудованию Huawei, XFusion, Hewlett Packard Enterprise и других.

Введение новых таможенных пошлин на отдельные виды электроники обсуждается на совещании с Минэкономразвития, Минпромторгом и Минцифры, писал DK.RU. О вводе наценки для «широкой номенклатуры электроники» попросили российские производители электроники. В петиции, направленной в правительство РФ, представители Федеральной таможенной службы (ФТС), ГК «Аквариус» и Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ) предлагают повысить пошлины на импортную технику и электронику, в том числе на смартфоны, ноутбуки, сервера, системы хранения данных и другое оборудование.