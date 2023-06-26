ТЛЦ «Екатеринбург» запустят на полную мощность к 2035 году

Крупный транспортно-логистический узел, который сделает Екатеринбург одним из центров товарооборота с Азией, в год будет отгружать 10 млн тонн груза.

Транспортно-логистический центр «Екатеринбург» (ТЛЦ) в южной части области заработает в полную мощность к 2035 г. Министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков рассказал, что стоимость проекта составит около 13 млрд руб., больше половины выделит федеральный бюджет. Первый этап подготовки проекта планируется завершить к 2030 году.

Транспортно-логистический центр должен стать еще одной точкой, позволяющей наладить товарооборот с Азией. После ввода всех площадей ТЛЦ должен выйти на мощности, превышающие 10 млн тонн грузов в год.

Напомним, ранее DK.RU писал, что спрос на контейнерные перевозки подтолкнул развитие инфраструктуры на Урале. В настоящий момент на Свердловской железной дороге работает 80 станций для работы с контейнерами, в перспективе планируют открыть еще девять. Об этом на конференции «Логистика и ВЭД в новой системе координат» рассказал советник председателя совета директоров ТЛЦ «Уральский» Дмитрий Кузнецов.

В регионе, напомним, сохраняется серьезный дефицит площадей — спрос на них такой высокий, что логопарки готовы менять арендаторов на тех, кто заплатит больше.

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