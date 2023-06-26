За прошедшие выходные россияне сняли более 100 млрд руб. наличными

Наибольший спрос был зафиксирован в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях, там рост составил 80%. Это крупнейший всплеск снятия наличных с сентября 2022 г.

В 15 регионах России в среднем на 30% повысился спрос на наличную валюту в пятницу и минувшие выходные, об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в понедельник в ходе совещания в правительстве. Как сообщает РБК со ссылкой на Центробанк, объем наличных денег в обращении увеличился на 105,3 млрд руб.

Наиболее активно рос спрос на наличность в южных регионах: Воронежской, Ростовской, Липецкой областях и крупных городах — там спрос вырос примерно на 70-80%. Несмотря на то что объем подкреплений наличной валюты вырос примерно в 3 раза, работа ЦБ позволила сохранить штатную ситуацию. В прошедшие выходные банкоматы работали в штатном режиме. На данный момент спрос пошел на убыль, обстановка стабилизировалась, — отметил на совещании Белоусов.

По статистике Цетробанка, минувший всплеск спроса на наличные был крупнейшим с 22 и 23 сентября 2022 г., когда в России была объявлена частичная мобилизации. Тогда показатель увеличивался на 132,1 млрд и 114,2 млрд руб. соответственно.

Россияне активно снимали наличные на фоне военного мятежа ЧВК «Вагнер», который начался вечером 23 июня. По результатам переговоров вечером 24 июня бойцы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря, рассказывал DK.RU.

Добавим, что в субботу на фоне мятежа также резко повышался курс валют. В банках доллар стоил дороже 90 руб., а евро — выше 100 руб. В некоторых обменниках стоимость покупки доллара взлетела до 200 руб., однако в воскресенье курс скорректировался. Согласно данным Мосбиржи, курс доллара на 26 июня составляет 86,26 руб., евро — 94,44.