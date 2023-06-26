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Deutsche Bank не смог дать клиентам доступ к принадлежащим им российским акциям

Deutsche Bank не смог дать клиентам доступ к принадлежащим им российским акциям
Иллюстрация: bloomberg.com

Ситуацию объясняет решение Банка России конвертировать часть депозитарных расписок во внутренние акции. Объем средств от продажи акций, который Deutsche Bank сможет вернуть, будет «существенно ниже».

#НОВОСТИ

Deutsche Bank сообщил своим клиентам, что больше не может гарантировать полный доступ к принадлежащим им российским акциям, пишет Reuters. Крупнейший банк Германии обнаружил недостачу акций, которые обеспечивают депозитарные расписки, выпущенные Deutsche Bank до начала СВО в феврале 2022 г., сообщило агентство со ссылкой на документы банка. Ситуация касается акций авиакомпании «Аэрофлот», строительной компании «Группа ЛСР», горно-металлургической компании «Мечел» и Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).

справка dk.ru

 
Депозитарные расписки — это сертификаты, выпущенные банком-депозитарием, представляющие акции или облигации иностранной компании, торгуемые на внутренней фондовой бирже. АДР (American Depositary Receipts) — американские депозитарные расписки. ГДР (Global Depositary Receipts) — обычно европейские депозитарные расписки.
 

Сейчас акции находятся в другом банке-депозитарии в России, говорится в сообщении кредитной организации. Deutsche Bank — первый крупный банк, официально уведомивший владельцев депозитарных расписок о том, что они могут не получить доступ ко всем акциям, на которые имеют право. Банк объяснил ситуацию решением Банка России разрешить инвесторам конвертировать часть депозитарных расписок во внутренние акции. Конвертация была проведена без «участия или надзора» немецкого банка.

Кроме того, в Deutsche Bank предупредили, что объем средств от продажи акций, которые он сможет вернуть своим клиентам, вероятно, будет «существенно ниже», чем текущая рыночная цена. Комиссия правительства России по контролю за иностранными инвестициями требует, чтобы такие акции продавались «со скидкой не менее 50% от их оценочной рыночной стоимости».

В Национальном расчетном депозитарии России (НРД) агентству заявили, что конвертация депозитарных расписок в акции была проведена в соответствии с российским законодательством и что учетная организация не несет ответственности за реализацию этого механизма.

Конвертация депозитарных расписок на акции российских компаний стала возможной благодаря поправкам в законодательство о банковской деятельности. В июле 2022 г. был принят Федеральный закон № 319-ФЗ, который дал инвесторам право перевести российские ценные бумаги из иностранного депозитария в российский в принудительном порядке до 10 ноября 2022 г. Этим же законом регулировался процесс расконвертации расписок и их перевод из-за рубежа в российскую учетную систему. 

С 15 августа 2022 г. началась автоматическая конвертация депозитарных расписок, учитываемых в российских депозитариях, — на счета их владельцев были зачислены акции российских эмитентов. Национальный расчетный депозитарий осуществил автоматическую конвертацию 36 выпусков депозитарных расписок в обыкновенные и привилегированные акции. По данным Clearstream, для большинства других российских программ депозитарных расписок в качестве банков-депозитариев выступают JPMorgan & Chase, Citigroup и BNY Mellon. 

Доходы россиян по вкладам и счетам, которые были открыты до 31 декабря прошлого года, снова подлежат налогообложению, писал DK.RU. Налог на вклады на территории РФ появился в 2021 г., но в связи с пандемией на него был введен временный мораторий, однако с 2023 г. налоги возвращаются. Так, если у россиянина  имеется вклад на сумму в 1 млн руб. со ставкой в 9% годовых и российский регулятор будет держать ключевую ставку на уровне 7,5%, то необлагаемой станет сумма дохода в 75 тыс. руб. Налог в 13% надо будет заплатить с 15 тыс. руб. (90 тыс. руб. — доход по процентам — минус 75 тыс. руб. ).

Автор: Андрей Широков
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