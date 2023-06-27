Екатеринбургский застройщик купил у москвичей строительный бизнес в Ростове-на-Дону

В сделку вошли земельный банк с потенциалом продаж в 270 тыс. кв. м, компании-застройщики с департаментом продаж, проектный институт, завод крупнопанельного домостроения и управляющая компания.

«TEN девелопмент» приобрела региональное подразделение Sminex-Интеко в Ростове-на Дону. Оно занимет пятое место по объемам текущего строительства в рейтинге застройщиков Ростовской области (132 тыс. кв. м).

По продукту, который в основном строится в Ростове, и по способам его реализации это, наверное, уровень Екатеринбурга лет 10–15 назад. Средний ценник — в районе 100–110 ₽ за кв. м, у нас мы таких цен давно уже не наблюдаем. Спрос есть. Так что мы подумали, что там есть где применить уральский опыт, и поставили цель вывести объемы строительства в Ростове на тот же уровень, что сейчас в Екатеринбурге, — 400 тыс. кв. м, — прокомментировал сделку директор «TEN девелопмент» Юрий Романович (цитата по РБК).

Застройщик Sminex специализируется на проектировании и продаже недвижимости в высокобюджетном сегменте Москвы. В декабре 2022 г. он приобрел семь проектов в Москве и ростовскую часть девелоперского бизнеса «Интеко» у банка «Траст».

Наша стратегия — продолжать создавать самую престижную и комфортную среду в Москве. Поэтому мы продали ростовский бизнес ответственному профильному инвестору, который знает, как его развивать, и считает покупку важной для себя, — отметил директор по продажам Sminex-Интеко Иван Обухов.

Сумма сделки не разглашается.

Ранее DK.RU сообщил, что компания «TEN девелопмент» купила здание ДОСААФ на Воеводина, 6. Это образец конструктивизма. Однако в перечень объектов культурного наследия не включено. ДОСААФ несколько раз выставляло недвижимость на продажу, снижая цену — с 200 млн руб. до 170 млн руб., потом до 150 млн руб.

Мы прорабатываем концепцию расширения ТЦ Limerance. На сегодняшний день можно сказать, что это будет многофункциональный комплекс смешанного назначения. Пока проект не готов, трудно сказать что-то определенное по поводу использования здания на Воеводина, 6. Но оно однозначно не является памятником архитектуры. Может быть, мы его приспособим. Может быть, на его месте начнем новое строительство, — прокомментировал покупку Юрий Романович.

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