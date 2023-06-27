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Юридический университет собирается освоить 26,8 га возле набережной Исети в Заречном

Юридический университет собирается освоить 26,8 га возле набережной Исети в Заречном
Иллюстрация: телеграм-канал УрГЮУ

В планах — возведение на участке, примыкающем к корпусу на Колмогорова, нового кампуса, арендного жилья для студентов, профессорского дома и жилых комплексов с социальной инфраструктурой.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Территорию возле набережной Исети в Заречном микрорайоне Екатеринбурга собираются освоить до 2032 г. Разработкой концепции занимается девелопер «Брусника».

На участке в 26,8 га появится новый кампус Уральского государственного юридического университета с аудиториями для занятий, лабораториями, библиотекой и конгресс-центром. А также арендное жилье для студентов и профессорский дом.

Кроме того, в этой локации предполагается строительство 300 тыс. кв. м жилья и 30 тыс. кв. м помещений под коммерцию, школы на 1,5 тыс. мест и четырех детских садов.

Площадка университета по ул. Колмогорова имеет значительный потенциал для комплексного развития территории. Рядом находится депрессивная территория, грамотное использование которой может сделать район центром городского притяжения, — говорится в презентации концепции (цитата по «Ъ»).

Напомним, что студенты УрФУ создали петицию против переезда в общежития в Новокольцовском. Их не устраивает и удаленность общежитий от центра города и учебных корпусов, и арендная плата за комнаты.

Ранее DK.RU сообщил, что Цыганский поселок на Юго-Западе застроят жильем. Редевелопментом территории займется компания «Гринвич-Недвижимость» в партнерстве с Baza Development. Частные дома на территории будущей застройки уже снесены.

Автор: Виктория Говорковская
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