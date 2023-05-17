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Цыганский поселок на Юго-Западе застроят жильем. К работам приступят летом этого года

Цыганский поселок на Юго-Западе застроят жильем. К работам приступят летом этого года
Иллюстрация: Антон Буценко, 66.ru

Реведевлопментом территории займется компания «Гринвич-Недвижимость» в партнерстве с Baza Development. Частные дома на территории будущей застройки уже снесены.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Летом в границах улиц Амундсена—Шаумяна—Депутатской—Советских Женщин начнется возведение нового жилого квартала. Частные дома, которые находились здесь раньше, уже снесены. На их месте планируют построить около 275 тыс. кв. м. жилья.

Как пишет 66.ru, реализацией проекта займутся компании «Гринвич-Недвижимость» и Baza Development. Площадь проекта составит почти 9 га. Он будет разделен на семь очередей, которые объединят прогулочной аллеей. Первая очередь строительства будет состоять из двух домов, высотой 14 и 30 этажей с общим лобби, круглосуточным ресепшен и кафе.

Ранее DK.RU писал, что компания «Унистрой-Екатеринбург» начинает строительство жилых высоток на ул. Цвиллинга. Там построят 20 тыс кв. м. жилья, помещения общественного назначения и подземный паркинг.

Также разрешение на строительство получила компания «Бруно», которая намерена возвести ЖК на ул. Блюхера — на месте пятиэтажного здания, в котором раньше находился Уральский НИИ архитектуры и строительства. Возведение жилых секций и подземных автостоянок будет вестись в три этапа.

По данным Уральской палаты недвижимомости, после снижения в предыдущие полгода, весной 2023 г. индекс кранов в Екатеринбурге вырос до 149 штук. За последний квартал их число увеличилось на 9 штук (6%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 19%.

Читайте также на DK.RU: Не только построить, но и продать. Рейтинг девелоперов Екатеринбурга по объему продаж

Автор: Елизавета Порошина
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