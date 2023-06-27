Свердловская область признана одним из худших регионов страны по загрязнению воздуха

В 2022 г. на нее пришлось 948,7 тыс. тонн вредных выбросов — около 4,3% от общего числа атмосферных загрязнений в стране. Ранее регион стал абсолютным лидером антирейтинга по загрязнению водоемов.

Согласно результатам исследования аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, в 2022 г. 60% российских регионов снизили показатели загрязнения воздуха. По сравнению с 2021 г. объемы выбросов вредных веществ в атмосферу сократились с 22,3 млн до 22,19 млн тонн. Около 77% выбросов пришлось на предприятия, 23% — на транспорт.

Свердловская область вошла в число регионов с самыми большими выбросами:

Красноярский край: 2,83 млн тонн вредных веществ (12,7% всех выбросов по стране) Кемеровская область: 1,66 млн тонн (7,5%) Ханты-Мансийский автономный округ: 1,22 млн тонн (5,5%) Ямало-Ненецкий автономный округ: 1,06 млн тонн (4,8%) Свердловская область: 948,7 тыс. тонн (4,3%) Иркутская область: 800,2 тыс. тонн (3,6%) Башкирия: 562,5 тыс. тонн (2,5%) Челябинская область: 535,7 тыс. тонн (2,4%) Оренбургская область: 487 тыс. тонн (2,2%) Алтайский край: 483 тыс. тонн (2,2%).

По сравнению с 2021 г. количество выбросов в Свердловской области выросло почти на 15 тыс. тонн, то есть на 1,6%. В среднем на человека в 2022 г. в регионе приходилось 222,5 кг вредных веществ. Это выше, чем в среднем по стране (152,5 кг на человека).

В числе регионов с минимальными суммарными выбросами — Тыва (12,4 тыс. тонн), Калмыкия (13,9 тыс. тонн) и Севастополь (14,8 тыс. тонн).

Ранее DK.RU сообщил, что Свердловская область стала абсолютным лидером антирейтинга по загрязнению водоемов. На нее приходится 26% от общего числа инцидентов по стране — 647 случаев. Из них 514 — это высокое загрязнение, которое выявили в бассейнах рек Тобол, Кама, Обь и в малых водных объектах. 133 случая — это экстремально высокое загрязнение в реках Черная, Тальтия, Салда и еще 20 других.

Напомним, что в этом году Свердловская область оказалась самым неэффективным регионом в борьбе с огнем в УрФО. Оперативность тушения пожаров (в первые сутки возгораний) по округе составила 70%, на Ямале — 100%, в Курганской области — 80%, а Свердловской — 51%.