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К середине июня ущерб от пожаров в УрФО приблизился к 1 млрд руб.

К середине июня ущерб от пожаров в УрФО приблизился к 1 млрд руб.
Автор фото: pvproductions. Иллюстрация: ru.freepik.com

С начала пожароопасного периода в округе зарегистрировано 1796 лесных пожаров на площади 333 тыс. га. Свердловская область оказалась самым неэффективным регионом в борьбе с огнем.

#ПОЖАРЫ#НОВОСТИ

По состоянию на 14 июня в УрФО зарегистрировано 1796 лесных пожаров — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 г. (967). В 4,5 раза по сравнению с прошлым годом выросла площадь возгораний (до 333 тысяч га). Предварительный ущерб от огня составил 905 млн руб. (годом ранее — 961 млн руб.). Об этом сообщил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.  

Погода в нынешний май была не на нашей стороне: это высокие температуры, отсутствие осадков и сильные ветра. В Свердловской, Курганской и Челябинской областях средние температуры крайне превышали норму, были территории, где вообще не было дождей, а скорость ветра достигала 15 метров в секунду, — сказал чиновник.   

Оперативность тушения пожаров (в первые сутки возгораний) по округе составила 70%, на Ямале — 100%, в Курганской области — 80%, а Свердловской — 51%. Таким образом, Свердловская область оказалась самым неэффективным регионом УрФО в борьбе с огнем.

90% пожаров возникли по вине людей. Как сообщает JustMedia.ru, с начала пожароопасного сезона в УрФО возбуждено более 400 дел об административных нарушениях, выписано около 190 штрафов на 3,5 млн руб. Заведено 25 уголовных дел по фактам возникновения лесных пожаров.  

Власти Свердловской области планируют к следующему году укрепить материально-техническую базу для тушения пожаров.  

Ранее DK.RU сообщил об отставке главы Уральской базы авиалесоохраны Романа Лежнина. Впрочем, чиновник заявил, что «это не отставка, а давно запланированная смена деятельности».

Напомним, из-за пожаров в этом году серьезно пострадал поселок Сосьва. Там сгорело 150 домов. Без жилья осталось более 600 человек. Два человека погибли. По просьбе губернатора Евгения Куйвашева на строительство жилья для погорельцев и колонии в Сосьве из федерального бюджета будет выделено 4,1 млрд руб.

Автор: Виктория Говорковская
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