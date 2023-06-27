Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.06
84,07
91,49
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Минтруд задолжал международной ассоциации 3,1 млн руб.

Минтруд задолжал международной ассоциации 3,1 млн руб.
Иллюстрация: profile.ru

Российское Министерство труда не смогло выплатить членский взнос МАСО, в которую входят 156 стран. Ассоциация занимается продвижением единой мировой политики в сфере соцзащиты.

#НОВОСТИ

Российское Министерство труда не смогло выплатить членский взнос Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО), в результате чего у ведомства образовался долг в 33,5 тыс. швейцарских франков (3,1 млн руб), сообщает Лента.ру со ссылкой на отчет Счетной палаты об исполнении бюджета министерства за 2022 год. МАСО, в которую входят 156 стран, занимается продвижением единой мировой политики в сфере соцзащиты населения. Главный административный центр МАСО — Генеральный секретариат — находится в Женеве.

Сложности с выплатой членского взноса у Минтруда возникли из-за введенных Евросоюзом санкций на денежные переводы из России. Так как МАСО не является специализированным учреждением ООН, швейцарский банк блокировал переводы от российского ведомства на счет ассоциации. Тем не менее Минтруд России все еще остается членом МАСО, несмотря на долг.

Ранее стало известно, что Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) не стала рассматривать вопрос о включении России ни в черный, ни в серый список на июньской пленарном заседании. Однако в FATF предупредили, что в целях защиты международной финансовой системы все юрисдикции, входящие в группу, должны оставаться бдительными в отношении рисков, связанных с обходом антироссийских санкций.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уровень просрочки по кредитным картам в России достиг днаУровень просрочки по кредитным картам в России достиг дна
  • На Среднем Урале усилили меры безопасности после новостей о мятеже ЧВК «Вагнер»На Среднем Урале усилили меры безопасности после новостей о мятеже ЧВК «Вагнер»
  • Carlsberg договорилась о продаже своего бизнеса в РоссииCarlsberg договорилась о продаже своего бизнеса в России
  • В очередной пакет санкций Евросоюза снова попали уральцыВ очередной пакет санкций Евросоюза снова попали уральцы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.