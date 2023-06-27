На площадке у ГЦСИ появится кинотеатр под открытым небом

В настоящий момент на набережной реки Исети кипит стройка. Летний кинотеатр должен открыться на следующей неделе. Предполагается, что он проработает до 27 августа.

Строительством кинотеатра под открытым небом около Уральского филиала Пушкинского музея (экс-ГЦСИ) занимается компания «Tele2».

Новая площадка должна стать пространством, где каждый житель города сможет отдохнуть и найти интересное для себя развлечение. Наряду с кинопоказами там будет организован лекторий и выступления музыкантов.

Кураторы филиала Пушкинского музея подготовили для гостей площадки специальную программу. В нее вошли фильмы и лекции авторов, которые исследуют и создают культурный код города.

Ранее DK.RU сообщил, что с 12 июля в Екатеринбурге начнут проводить киноэкскурсии. Во время прогулки можно будет увидеть, где в городе снимали кино, сравнить новый облик знаковых мест города с их обликом в известных фильмах. Автор проекта — Свердловская киностудия.

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