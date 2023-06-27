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На площадке у ГЦСИ появится кинотеатр под открытым небом

На площадке у ГЦСИ появится кинотеатр под открытым небом
Иллюстрация: DK.RU

В настоящий момент на набережной реки Исети кипит стройка. Летний кинотеатр должен открыться на следующей неделе. Предполагается, что он проработает до 27 августа.

#ДОСУГ#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Строительством кинотеатра под открытым небом около Уральского филиала Пушкинского музея (экс-ГЦСИ) занимается компания «Tele2».

Новая площадка должна стать пространством, где каждый житель города сможет отдохнуть и найти интересное для себя развлечение. Наряду с кинопоказами там будет организован лекторий и выступления музыкантов.

Кураторы филиала Пушкинского музея подготовили для гостей площадки специальную программу. В нее вошли фильмы и лекции авторов, которые исследуют и создают культурный код города. 

Ранее DK.RU сообщил, что с 12 июля в Екатеринбурге начнут проводить киноэкскурсии. Во время прогулки можно будет увидеть, где в городе снимали кино, сравнить новый облик знаковых мест города с их обликом в известных фильмах. Автор проекта — Свердловская киностудия.

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Автор: Виктория Говорковская
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