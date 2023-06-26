Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.06
84,07
91,49
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге начнут проводить киноэкскурсии

В Екатеринбурге начнут проводить киноэкскурсии
Иллюстрация: DK.RU

Во время прогулки можно будет увидеть, где в городе снимали кино, сравнить новый облик знаковых мест города с их обликом в известных фильмах. Автор проекта — Свердловская киностудия.

#НОВОСТИ

В Екатеринбурге с июля начнут проводить первые на Урале киноэкскурсии. С 12 июля в городе начнет работать туристический маршрут «Город как съемочная площадка», в рамках которого представители свердловской киностудии будут рассказывать о местах города, послуживших локациями для известных кинокартин.

Экскурсия продлится три часа пешей прогулки, включит в себя до 22 локаций. В будущем могут появиться и автобусные маршруты, так желающие смогут увидеть еще больше знаковых для Свердловской киностудии мест.

Как пояснила руководитель экскурсионного направления киностудии Екатерина Титова, гости во время прогулки будут не только знакомится со знаковыми местами города, но и смотреть фрагменты из фильмов, пытаться отгадать места современного Екатеринбурга по старым фотографиям, слушать песни прошлых лет. 

Продуман следующий маршрут: Свердловская киностудия – Сити-центр – гостиница «Исеть» – Городок чекистов – УрФУ и Дом печати – храм на Вознесенском подворье – Харитоновский парк и усадьба Харитоновых – ТЮЗ – площадь 1905 года – Дом правительства.

Во время прогулки можно будет ближе познакомиться с Городком чекистов, где Алексей Балабанов снимал свои первые короткометражки, увидеть знаменитую ротонду из фильма «Макаров», Дом Севостьянова можно будет рассмотреть через кадры кинофильма «Какая у вас улыбка», а музейно-мемориальный комплекс «Исторический сквер» сравнить с кадрами из фильма «Самый медленный поезд».

Напомним, в апреле стало известно, что Свердловская киностудия начала работу над фильмом «Наперекор». Это один из пяти документальных проектов киностудии, получивших поддержку Минкультуры РФ в 2022 г. Фильм рассказывает о жизни сельских учителей, каждый из которых проходит свое личное испытание.

Также на Урале готовятся к съемкам сериала об Илье Муромце. Выпускники Школы кино Уральской киностудии собирают средства на реализацию проекта, уже отснята пилотная сцена. Это будет история о богатырях в жанре магического реализма.

Ранее на DK.RU: Музыка, литература, спорт — 9 летних фестивалей в Екатеринбурге и окрестностях

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уровень просрочки по кредитным картам в России достиг днаУровень просрочки по кредитным картам в России достиг дна
  • На Среднем Урале усилили меры безопасности после новостей о мятеже ЧВК «Вагнер»На Среднем Урале усилили меры безопасности после новостей о мятеже ЧВК «Вагнер»
  • Власти Екатеринбурга готовятся протянуть наземное метро до НовокольцовскогоВласти Екатеринбурга готовятся протянуть наземное метро до Новокольцовского
  • Предприятия Екатеринбурга расширили список вакансий с зарплатой свыше 100 тыс. руб.Предприятия Екатеринбурга расширили список вакансий с зарплатой свыше 100 тыс. руб.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.