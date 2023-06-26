В Екатеринбурге начнут проводить киноэкскурсии

Во время прогулки можно будет увидеть, где в городе снимали кино, сравнить новый облик знаковых мест города с их обликом в известных фильмах. Автор проекта — Свердловская киностудия.

В Екатеринбурге с июля начнут проводить первые на Урале киноэкскурсии. С 12 июля в городе начнет работать туристический маршрут «Город как съемочная площадка», в рамках которого представители свердловской киностудии будут рассказывать о местах города, послуживших локациями для известных кинокартин.

Экскурсия продлится три часа пешей прогулки, включит в себя до 22 локаций. В будущем могут появиться и автобусные маршруты, так желающие смогут увидеть еще больше знаковых для Свердловской киностудии мест.

Как пояснила руководитель экскурсионного направления киностудии Екатерина Титова, гости во время прогулки будут не только знакомится со знаковыми местами города, но и смотреть фрагменты из фильмов, пытаться отгадать места современного Екатеринбурга по старым фотографиям, слушать песни прошлых лет.

Продуман следующий маршрут: Свердловская киностудия – Сити-центр – гостиница «Исеть» – Городок чекистов – УрФУ и Дом печати – храм на Вознесенском подворье – Харитоновский парк и усадьба Харитоновых – ТЮЗ – площадь 1905 года – Дом правительства.

Во время прогулки можно будет ближе познакомиться с Городком чекистов, где Алексей Балабанов снимал свои первые короткометражки, увидеть знаменитую ротонду из фильма «Макаров», Дом Севостьянова можно будет рассмотреть через кадры кинофильма «Какая у вас улыбка», а музейно-мемориальный комплекс «Исторический сквер» сравнить с кадрами из фильма «Самый медленный поезд».

Напомним, в апреле стало известно, что Свердловская киностудия начала работу над фильмом «Наперекор». Это один из пяти документальных проектов киностудии, получивших поддержку Минкультуры РФ в 2022 г. Фильм рассказывает о жизни сельских учителей, каждый из которых проходит свое личное испытание.

Также на Урале готовятся к съемкам сериала об Илье Муромце. Выпускники Школы кино Уральской киностудии собирают средства на реализацию проекта, уже отснята пилотная сцена. Это будет история о богатырях в жанре магического реализма.

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