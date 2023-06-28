В России предлагают ограничить максимальную наценку на отечественные автомобили

По задумке авторов предложения, автосалоны не смогут завышать стоимость авто более чем на 15% от стоимости производителя. Сейчас конечная цена некоторых авто в разы выше рекомендованной.

Национальный союз защиты прав потребителей направил письмо к премьеру России Михаилу Мишустину с просьбой установить максимальную надбавку на стоимость автомобилей российской сборки на уровне 15%, пишут «Известия». Глава союза Павел Шапкин в беседе с газетой объяснил:

Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15%, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров… Максимально допустимые цены на автомобили российской сборки позволят упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость машин.

Издание отмечает, что ранее покупатели сталкивались с серьезным завышением цен на отечественные авто. Например, рекомендованная цена на Lada Vesta NG в комплектации Comfort, старт продаж которой был дан в июне, была установлена на уровне 1,2 млн руб., однако некоторые дилеры предлагали авто более чем за 2 млн руб. Кроме того, в российских дилерских центрах цены на LADA Vesta достигали 2,7 млн руб., сообщал DK.RU.

Павел Шапкин отмечает, что факторов, которые влияют на повышение конечной стоимости авто, несколько. Среди них высокие ставки по кредитам (выше 20% годовых), а также включение в прайс навязанных услуг, например, нескольких видов страховок.

В аппарате правительства отметили, что письмо союза поступило в кабмин. В Минпромторге добавили, что поддерживают инициативы, которые направлены на соблюдение ответственной ценовой политики представителями отрасли.

Например, «АвтоВАЗ» продолжает предметную работу с фактами завышения рекомендуемых розничных цен на автомобили Lada. Сейчас компания проводит служебные проверки дилерской сети с целью выявить факты необоснованного завышения рекомендованных розничных цен. В отношении таких дилеров применяют штрафы, — отметили в Минпромторге.

Как рассказывал DK.RU, стоимость автомобилей в России остается одной из самых высоких в мире. Автомобили, которые завозят в страну по параллельному импорту, сильно растут в цене. Например, китайские авто продаются в 2,5-3 раза дороже, чем на родине.