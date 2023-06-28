Tinkoff Pay и Alfa Pay: оплату смартфоном вернут для держателей Android

Несколько российских банков запустили собственные pay-сервисы для бесконтактных платежей смартфоном на базе Android для карт от платежной системы «Мир».

Сервисы бесконтактных платежей развиваются в России с 2016 г., ранее Россия занимала лидирующие позиции в мире по числу привязанных банковских карт к Google Pay и Apple Pay. Однако весной 2022-го эти сервисы ушли из России после ввода масштабных санкций в отношении финансового сектора. Для бесконтактных платежей с помощью технологии NFC россияне сейчас могут использовать Samsung Pay, SberPay, MirPay, но они работают только с телефонами на Android и картами платежной системы «Мир».

Теперь Тинькофф Банк и Альфа банк вновь запустили собственные pay-сервисы для бесконтактных платежей смартфоном. Сервисы работают на смартфонах на базе Android, к ним можно привязать карты этих банков, но только от платежной системы «Мир».

«Тинькофф» запустил Tinkoff Pay в 2022 г., но он работал только в онлайне, теперь технология расширена на офлайн-покупки. Alfa Pay будет доступен для платежей и в интернете, и офлайн. Расплачиваться телефоном можно везде, где принимается бесконтактная оплата:

Функция оплаты по Tinkoff Pay будет появляться у пользователей в настройках приложения поэтапно. В течение недели она откроется для всех клиентов «Тинькофф» — пользователей Android, — сообщили в Альфа-банке.

Чтобы подключить Alfa Pay, нужно обновить приложение через NashStore, RuStore или на официальном сайте банка, подключить карту «Мир» к функции «Оплата смартфоном». Сервис также будет постепенно «раскатываться» для клиентов, сказал представитель Альфа-банка.

Также россиянам доступна оплата с помощью QR-кодов через приложения «СБПэй» и SberPay. Свой сервис есть и у «Яндекса», но оплачивать покупки с помощью Yаndex Pay можно только на сайтах, которые подключили эту функцию.

Россия обсуждает с дружественными странами возможность выпускать карты с их платежными системами для оплаты за пределами РФ, рассказывал DK.RU. Картам «Мир» вскоре может появиться альтернатива. Потенциально можно выпускать банковские карты по соглашению Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») с платежными системами других государств, чтобы использовать их в туристических поездках. Когда эта карта начнет использоваться за пределами нашей страны, она уже будет действовать как карта платежной системы этой страны.