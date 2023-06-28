Минпромторг запретит покупку импортных ИВЛ для государственных больниц

Решение ввести запрет на закупку иностранных аппаратов ИВЛ необходимо для поддержки российских предприятий. Врачи напоминают, что сбои ИВЛ в ковидных стационарах связывали в основном с Россией.

Минпромторг предложил ввести запрет на закупку государственными больницами аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) зарубежного производства, сообщает Forbes.ru. Проектом предлагается внести пункт об «аппаратах дыхательных реанимационных» в постановление правительства от 30 апреля 2020 г. Оно предусматривало установление запрета на допуск в Россию промышленных товаров из иностранных государств. Документ готов и вступит в силу после его официального опубликования. «Решение ввести запрет на закупку иностранных аппаратов ИВЛ необходимо для поддержки российских предприятий, готовых покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме», — сказал представитель Минпромторга.

Российские разработчики могут выпускать до 36 000 аппаратов ИВЛ в год. Основные отечественные производители аппаратов ИВЛ — АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-элетроникс»(поставляют более 35% аппаратов от их общего числа). Также аппараты ИВЛ производят ЗАО «Радиан», ООО «Хирана+», ООО «Медпром» и другие компании. Среднегодовая потребность в оборудовании для вентиляции легких для государственных и муниципальных нужд оценивается на уровне 2700 аппаратов, отмечается в записке. Врачи, в свою очередь, напоминают, что сбои в работе аппаратов ИВЛ в ковидных стационарах связывали в основном с российской продукцией.

Инициативу Минпромторга поддержал представитель «Ростеха»: «То, что государство защищает своих производителей, — абсолютно нормально. Это делают и другие страны мира». По его словам, доля предприятий госкорпорации в сегменте закупок аппаратов ИВЛ около 10% в денежном выражении, к 2030 г. ее планируют довести до 25–28%. Кроме того, предложенная Минпромторгом инициатива застрахует медицинские организации от сложностей с ремонтом и техобслуживанием оборудования, для которых требуются специальные комплектующие или представители зарубежных сервисных центров.

Работавший в ковидном стационаре врач Александр Ванюков отметил, что ограничения никак не помогут ни пациентам, ни медикам. Опыт пандемии показал, что нежелательные события при использовании аппаратов ИВЛ в основном приходились на российское оборудование. В период пандемии Росздравнадзор приостанавливал обращение оборудования производства российской «Авента-М» и применение аппарата ИВЛ Воагау 5000D китайского производителя Shenzhen Prunus Medical.

Каких-либо проблем с импортом иностранных аппаратов ИВЛ сейчас не наблюдается. Российские аппараты ИВЛ входят в перечень продукции, для которой установлены минимальные квоты на приобретение госзаказчиками. Им отдается предпочтение перед иностранными при госторгах по механизму «второй лишний». Повышению качества производимого оборудования способствует как раз честная конкуренция на рынке.

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