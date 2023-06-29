В Екатеринбурге открылся первый в России сетевой магазин комиксов

По замыслу, он должен погружать читателей во вселенную гик-культуры. Авторы проекта: ожидания по продажам оправдались. В материале самые популярные комиксы этого года.

28 июня в Екатеринбурге в магазине «Читай-город» на Вайнера, 12 состоялась пресс-конференция по поводу открытия первого комикс-шоп. Сеть стала первой в России, в которой появился комикс-шоп.

Авторы проекта отмечают, что здесь горожане смогут найти комиксы вселенной Marvel и DC, погрузиться в историю «Наруто», изучить историю России и приобрести мерч, найти графические романы об истории России, а также комиксы по мотивам известных книг — «1984» Джорджа Оруэлла, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского (признан иноагентом в РФ) и многое другое.

Чтобы окупиться, рост товарооборота с момента открытия комикс-шопа должен достичь 25%. На окупаемость мы заложили два года. Но динамика продаж уже сейчас демонстрирует, что комикс-шоп окупится быстрее, — сообщила на открытии Александра Кузьмина, директор по категорийному менеджменту сети книжных магазинов «Читай-город».

Организаторы отмечают, что комиксы в России с каждым годом становятся все популярнее, особенно в регионах. Так, в первом квартале 2023 г. продажи комиксов выросли на 17% по отношению к первому кварталу 2022 г., на 90% — к первому кварталу 2021 г. и на 253% — к первому кварталу 2019-го. Интересно, что 72% продаж комиксов в первом квартале приходится на региональные магазины.

«Когда-то Корней Чуковский сказал, что комиксы — зло. Эволюцию комиксов в нашей стране искусственно сдерживали. На самом деле они были, просто назывались «Веселые картинки». Последние 5-6 лет, несмотря на то, что говорят, что бумажная книга умирает, я вижу очереди в магазинах комиксов», — отметил Алексей Горбут, художник комиксов BUBBLE: «Вор Теней», «Майор Гром: 1939», «BUBBLE ГАМ», «МИР».

По мнению авторов проекта, комикс-шоп имеет ряд преимуществ перед обычными книжными магазинами для любителей гик-культуры. Это и особая атмосфера, и более широкий ассортимент, и гарантия того, что товар лицензирован.

«Читай-город» активно сотрудничает с нишевыми сообществами в Москве и регионах, проводит встречи с авторами, сотрудничает с фестивалями гик-культуры. Об этом рассказала Ольга Олюшина, руководитель отдела по связям с общественностью сети «Читай-город». В перспективе до конца года сеть планирует открыть еще 9 комикс-шопов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

ТОП-10 комиксов в мае 2023:

Наоко Такуэти. Sailor Moon. Том 1 Коёхару Готогэ. Истребитель демонов, том 1 "Жестокость" Кафка Асагири. Проза бродячих псов. Том 1 Тацуки Фудзимото. Человек-бензопила. Книга 1 Кэнтаро Миура. Берсерк. Том 1 One. Моб Психо 100. Том 1 Кэн Вакуи. Токийские мстители. Том 1 Эйитиро Ода. One Piece. Большой куш. Книга 1 Масаси Кисимото. Naruto. Наруто. Книга 1. Наруто Удзумаки Федор Нечитайло. Земля королей. Трефовый том

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге был презентован граф-роман «ПП» (Бажов)» и он стал открытием лета в России. В основу книги легла идея «осовременить» произведения Павла Бажова, донести его Сказы до молодежи через комиксы. Идея уникальная — других комиксов по Бажову в природе нет. Это и стало залогом успеха. Однако путь от появления до воплощения оказался непростым.

Лариса Абашева, автор идеи и проекта, по совместительству основатель и режиссер театра «Шарманка», поделилась опытом и рассказала DK.RU пошагово, что нужно сделать, чтобы издать книгу, как сделать проект успешным и преодолеть все трудности, а также о главном — где найти на это средства.

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