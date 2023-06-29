В Санкт-Петербурге выявили сеть мошеннических интернет-магазинов

Копируя популярные сайты, банда из жителей Уфы и Петербурга под видом интернет-торговли вымогала у пользователей деньги на личные карты. Таким образом группировке удалось получить 7 млн руб.

Завершено расследование уголовного дела об интернет-мошенничестве, жертвами которого стали 308 жителей разных регионов РФ, а сумма ущерба составила порядка 7 млн руб., пишут Известия. По версии следствия, злоумышленники с декабря 2020-го по апрель 2021 г. под руководством анонимных заграничных кураторов создавали копии известных интернет-сайтов, на которых предлагали приобрести бытовую технику и электронику со скидкой в 15-20%. Никакой техники пользователи не получали:

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы. Житель Уфы, петербуржец и его сожительница обвиняются в мошенничестве под видом интернет-торговли. Условием сделки была полная предоплата товара. Деньги предлагали переводить на банковскую карту частного лица, реквизиты которой указывались на сайте. После совершения покупателем транзакции продавцы присваивали средства и переставали выходить на связь.

В ходе предварительного расследования установлено, что участники преступной группы из Санкт-Петербурга отвечали за поиск граждан, оформлявших на свое имя банковские карты. Их данные передавали фигуранту из Уфы, который переправлял эти сведения для публикации на интернет-сайтах аферистов. Затем поступающие деньги переводили на другие счета и обналичивали.

«Решил приобрести инструмент, начал лазить по интернет-сайтам магазинов. Нашел нужный мне инструмент. Он был дешевле на 2 тыс. рублей», — поделился своей историей потерпевший из Ростовской области Юрий Солдатов:

Я начал оформлять заказ, мне позвонил менеджер, сказал, мол, у вас всё получается, продолжайте. Я продолжил оформлять заказ, но задумался, почему так поздно позвонили — время было 23 часа. После оформления заказа номер мой заблокировали и перестали отвечать. На какое-то время я всё это забыл, а потом решил посмотреть отзывы об этом магазине. Оказалось, безумно много обманутых людей, отзывы все нехорошие.

После задержания участников криминальной схемы в их квартирах провели обыски. Были изъяты банковские карты, средства связи и другие значимые для дела предметы. Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга.

Мошенники стали убеждать людей перевести им деньги с помощью звонков родственникам, рассказывал DK.RU. Если потенциальная жертва отказывается совершать операцию, в необходимости которой ее убеждают злоумышленники, те переключаются на родных, чтобы усилить воздействие на человека. По данным банков, такие сценарии обмана стали фиксировать за последний месяц. В качестве потенциальных жертв чаще всего выступают люди, проживающие отдельно от родственников: пожилые, студенты, неженатые.