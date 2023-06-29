В Турцию за 50 тыс., в Египет — за 35. Избыточное предложение снижает цены на турпродукты

«Если вы хотите недорого отдохнуть этим летом, собирайте чемодан и покупайте горящий тур. В этом году они есть», — говорят эксперты. Куда можно улететь по ценам ниже 2015 г.?

В этом году турагенты продают неделю в Турцию дешевле 50 тыс. руб. Например, в турецкий Далман можно отправиться на семь или одиннадцать ночей по цене от 47 тыс. 800 руб. с человека, а посетить Шарм-эль-Шейх на четыре ночи — от 35 тыс. 800 руб. DK.RU проконсультировался с одним из участников рынка, почему так происходит.

«Сезон идет достаточно тяжело. Горящие туры по сниженным ценам, действительно, есть. Это происходит за счет того, что перевозчики поставили избыток рейсов. Думали, что ситуация в экономике будет лучше, у людей будет уверенность в завтрашнем дне… На июль и август глубина продаж нормальная, а вот на ближайшие дни горящие путевки были», — рассказала директор екатеринбургского туристического агентства «Зима-Лето» Ольга Гуляр.

Она отметила, что сейчас стоит много рейсов в ОАЭ — самолеты летают как в Дубаи, так и в Шарджу, немало полетов и в Египет — Хургаду и Шарм-эль-Шейх, много Анталии. Таким образом, избыточное предложение порождает горящие туры.

Я не могу сказать, что прямо массово все горит. Это единично, прямо перед вылетом по 3-5 мест бывает, что подгорает, отсюда и такие вот цены. Если вы летите большой компанией, то бронируйте заранее, чтобы быть уверенным, что отель будет, что вся компания сможет разместиться в выбранном варианте. А горящие туры — это для тех, кто хочет поймать удачу за хвост, сидит на чемодане и ждет хороших цен. В этом году они есть, — заключила она.

Отметим, что замедление роста цен на турпродукты эксперты заметили еще в мае. Годовой темп прироста цен на услуги зарубежного туризма в Свердловской области снизился с марта по апрель с 21,12% до 5,33%. Как рассказали в пресс-службе уральского ГУ Банка России, замедление цен обусловлено высокой базой прошлого года, когда из-за резкого падения числа авиарейсов за рубеж стоимость туров за пределы России выросла значительно.

Читайте также на DK.RU: Заграничный отдых из Екатеринбурга: дорого, мало, но все еще возможно. Где?