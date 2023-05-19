В Свердловской области замедлился рост цен на туры за границу

В пресс-службе уральского ГУ Банка России объяснили, что такое замедление связано в первую очередь с высокой базой прошлого года. Самым популярным направлением остается Турция.

Годовой темп прироста цен на услуги зарубежного туризма в Свердловской области снизился с марта по апрель с 21,12% до 5,33%. Как рассказали в пресс-службе уральского ГУ Банка России, замедление цен обусловлено высокой базой прошлого года, когда из-за резкого падения числа авиарейсов за рубеж цены на туры за пределы России выросли очень значительно.

В марте заметно снизились темпы роста цен на поездки в Турцию, Египет, ОАЭ. Сейчас самым популярным зарубежным направлением из аэропорта Кольцово остается турецкая Анталья (Турция), прямые перелеты туда со 2 июня запускает уже шестой перевозчик.

Также DK.RU писал, что из Кольцово планируется запустить прямые рейсы в Тегеран (Иран). Сейчас решаются технические вопросы, обсуждается смягчение визового режима для российских туристов и даже отмена виз для путешествующих большими организованными группами, заявлял ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Кроме того, по его словам, ведутся переговоры об открытии авиасообщения между Екатеринбургом и Лангкави (Малайзия), а также со странами Африки.

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