Уральский проект по бизнес-обучению для людей с ОВЗ масштабируют на всю Россию

Образовательный проект по обучению людей с ОВЗ бизнесу появился в Екатеринбурге два года назад. Теперь его создатели воплотят проект в жизнь на всей территории РФ. Чему будут учить?

Социальный проект для людей с инвалидностью «Бизнес без преград», запущенный в Екатеринбурге в 2021 г., масштабируют на всю Россию. Соглашение об этом в ходе мероприятия, посвященного Международному дню социального бизнеса, подписали заместитель Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин, исполнительный директор свердловского областного отделения «Опора России» Евгения Бардашкина, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев и заместитель директора Екатеринбургского центра занятости Алексей Бесчастных.

Теперь Сбербанк будет привлекать к проекту новых участников и партнеров по всей России. Свердловское отделение «Опора России» займется поиском менторов и предпринимателей для сопровождения участников проекта.

Участники проекта узнают, как самостоятельно разработать и реализовать бизнес-план, где найти финансирование, какие существуют системы налогообложения, как вести работу с документами и продвигать свои услуги в социальных сетях.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2023 г. в России насчитывается около 11 млн людей с инвалидностью. При этом трудоустроено всего 14%. Уверен, что многие из них хотят работать не только по найму, но и реализовать свои собственные бизнес-идеи — именно поэтому был запущен проект, помогающий людям с особенностями здоровья начать свое дело, — отметил Александр Нуйкин.

Принять участие в проекте смогут люди с инвалидностью независимо от статуса — безработный, самозанятый, трудоустроенный или ИП.

«Наши специалисты консультируют их о возможности получить господдержку на старт предпринимательской деятельности. Также даем разъяснения по оргвопросам, структуре бизнеса. После успешной защиты бизнес-проекта, участникам предоставляется весь спектр госуслуг от Екатеринбургского центра занятости, уже как работодателям», — добавил Алексей Бесчастных.

Обучение будет проходить на базе Центра инноваций социальной сферы в 2018 г.

Мы создали Центр инноваций социальной сферы в 2018 г., и одно из важных направлений его работы — обучение ведению бизнеса в сфере социального предпринимательства и содействие в получении официального статуса «социальный предприниматель», в том числе и для ИП с инвалидностью. Также мы оказываем помощь в оформлении документов на грантовую поддержку, — рассказал Валерий Пиличев.

Напомним, в прошлом году Свердловская область стала лидером страны по числу социальных проектов, победивших в федеральном конкурсе. Сразу пять инициатив стали лауреатами VII Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Регион стал рекордсменом страны по количеству поддержанных проектов. В 2022 г. 62 социальных предпринимателя получили гранты от 100 тыс. до полумиллиона рублей.

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