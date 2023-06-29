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Михаил Ходоровский пошел на повышение

Михаил Ходоровский пошел на повышение
Иллюстрация: Пресс-служба Группы Синара

Он назначен президентом компании и избран председателем Совета директоров АО Группа Синара.

#НАЗНАЧЕНИЯ#СИНАРА#НОВОСТИ

Совет директоров АО Группа Синара принял решение об избрании Михаила Ходоровского Председателем Совета директоров, а также назначил его президентом компании. Генеральным директором избран Виктор Леш.

Также принято решение о передаче полномочий исполнительного органа холдинга «Синара-Транспортные Машины» (СТМ) управляющей компании — АО Синара Груп.

В компании отметили, что Михаил Ходоровский исполнял обязанности генерального директора Группы Синара с 2008 г., а в компании работает с 2000 г.

Виктор Леш ранее исполнял обязанности генерального директора холдинга СТМ и первого заместителя генерального директора Группы Синара. Он работает в структуре Группы Синара с 2016 г.

Напомним, что Михаил Ходоровский недавно поделился с DK.RU мыслями о том, почему столица Среднего Урала стала для него еще одним родным городом, и что отличает его от других мегаполисов.

Мне есть с чем сравнить столицу Урала — я был во многих городах страны и за рубежом. И не скрою, не раз представлялась возможность переехать в другие мегаполисы. Но в Екатеринбурге мне хорошо и комфортно. Здесь чувствуется особый градус жизни, уверенный, масштабный и смелый подход к любому делу, — отметил он.

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Автор: Татьяна Юстус
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