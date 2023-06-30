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Италия просит у Россельхознадзора разрешение на продажу кормов для животных

Италия просит у Россельхознадзора разрешение на продажу кормов для животных
Иллюстрация: irecommend.ru

В Италии обеспокоены невозможностью поставок на российский рынок кормов для животных. Посол Джорджио Стараче предложил восстановить возможные форматы научно-технического сотрудничества с Москвой.

#НОВОСТИ

В Италии обеспокоены невозможностью поставок на российский рынок кормов для домашних животных. Посол Италии Джорджио Стараче попросил Сергея Данкверта, руководителя Россельхознадзора, обсудить этот вопрос на личной встрече. Как рассказал источник РИА Новости, посол просил у главы Россельхознадзора разрешения вернуть производителей корма из южноевропейской страны на российский рынок:

Итальянские компании из кормового сектора хотят вернуться на российский рынок и готовы подтвердить свою готовность соответствовать требованиям российского законодательства на инспекции. Рим хочет восстановить возможные форматы научно-технического сотрудничества с Москвой, — сказал Джорджио Стараче.

Ограничения на ввоз в Россию кормов итальянских компаний ввели в марте. Основанием для запрета стало выявление в продукции многочисленных несоответствий по заявленному на упаковке составу и по незаявленным ГМ-компонентам. 

Во вторник, 27 июня, директор по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова сообщил о сокращении за год числа компаний, которые поставляют препараты для домашних животных, почти на 30%. Ветеринарные врачи и заводчики жалуются на нехватку наркоза для собак, импортных вакцин, которые практически исчезли с рынка (Nobivak, Eurikan), а также эффективных капель и таблеток для защиты питомцев от клещей и дефляриоза, таких как Бравекто, Симпарика, Нексгард спектра, рассказывал DK.RU. 2 июня стало известно, что в Совете Федерации предлагают ввести повышенные пошлины на 35% для импорта ветпрепаратов. 

Автор: Андрей Широков
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