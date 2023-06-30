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Что ждет Россию с 1 июля? Разбираем новые законы и налоги

Что ждет Россию с 1 июля? Разбираем новые законы и налоги
Иллюстрация: РИА Новости

В июле гражданам начнут приходить онлайн-уведомления от налоговой, в упрощенном порядке закрывают ЕГЮРЛ. Изменения коснутся также сферы кредитования и условий работы микрофинансовых организаций.

#НОВОСТИ

Минтранс России объявил, что с 1 июля 2023 г. до 1 июня 2024 г. в тестовом режиме откроется портал субсидированных авиаперевозок, рассказал ЕАН. Жители дальних регионов России смогут приобрести авиабилеты в упрощенном порядке. Выяснить, какие перевозчики предоставляют подобные услуги, можно на сайте Росавиации в разделе «Субсидирование воздушных перевозок». 

В правительстве приняли закон, согласно которому физлица смогут получать уведомления от налоговых органов онлайн через «Госуслуги». Отметим, что ранее извещения приходили заказными письмами по почте или в электронной форме в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Для того чтобы получать уведомления, нужно иметь подтвержденную запись на портале.

С начала месяца учредители предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) смогут прекратить деятельность своих организаций в упрощенном порядке. Чтобы компанию удалили из ЕГРЮЛ, необходимо подать в регистрирующий орган заявление в электронном формате. Нотариально заверять документы, направленные онлайн, больше не придется.

Для пенсионеров, граждан РФ, проживающих за границей, упростят способ подтверждения права на пенсию. Они смогут это сделать при помощи портала «Госуслуги». Об изменении порядка выплат страховой пенсии лицам, выбравшим для постоянного места жительства другую страну, можно узнать из постановления правительства РФ от 22 ноября 2022 г. № 2110.

Изменения коснутся и сферы кредитования и условий работы микрофинансовых организаций. Снизится максимальная ежедневная процентная ставка по потребительскому кредиту. Банки не смогут получать с клиентов больше 0,8% в день, в то время как раньше этот показатель составлял 1%. При этом максимальная плата по полной стоимости кредита также уменьшится с 365% до 292% годовых. 

Теперь, если клиент оформил потребительский кредит на срок до одного года, то итоговая сумма выплаты не должна превышать 130% от взятой ссуды, раньше разрешалось взимать до 150% годовых. Если в микрофинансовой организации человек взял в долг не более 10 тыс. руб. на срок до 15 дней, то ежедневная ставка не должна превышать 1% в сутки, то есть максимальный размер прибыли, на который может рассчитывать кредитор, не должна превышать 15%. До вступления в силу закона этот показатель составлял 30%.

Как рассказывал DK.RU, россияне задолжали банкам больше 30 трлн руб. Одобрение кредитов упало до 23%. Эксперты говорят, что пока повода для беспокойства нет, однако рост закредитованности опережает рост доходов. В среднем кредитная задолженность домохозяйства составляет чуть более 500 тыс. руб.

Автор: Андрей Широков
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