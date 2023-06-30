«Cильно хуже ожиданий»: «Газпром» решил оставить акционеров без дивидендов за 2022 год

Отчет по МСФО компании оказался неутешительным, при этом перспективы 2023 г. выглядят еще хуже. «Газпром» уже обеспечил инвесторам «сверхприбыль», 600 млрд руб. получило государство.

Собрание акционеров «Газпрома» поддержало рекомендацию совета директоров и приняло решение не выплачивать финальные дивиденды за 2022 г., сообщил Forbes.ru со ссылкой на пресс-службу компании. Акции «Газпрома» на Мосбирже после публикации решения собрания акционеров дешевели на Мосбирже (по состоянию на 11:20 мск) на 0,63% — до 166,82 руб за бумагу.

Решение «Газпрома» не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. аналитики брокера «БКС Мир инвестиций» объяснили тем, что «отчет по МСФО оказался сильно хуже ожиданий», при этом «перспективы 2023 г. выглядят все хуже». Они понизили прогноз EBITDA на 2023 год на $10 млрд (30%), чистой прибыли — на $10 млрд (61%). В результате прогноз дивидендов на 2023 г. снижен на 40% — с 29 до 18 руб. на акцию, «поскольку перспективы на европейском рынке газа продолжают ухудшаться». Проблемы с транспортировкой газа по трубопроводам в Европу привели к очередному антирекорду. Объем продаж «Газпрома» упал почти вдвое, на четверть снизилась и добыча газа, рассказывал DK.RU.

По итогам первого полугодия «Газпром» направил на промежуточные дивиденды 1,208 трлн руб — 50% от скорректированной чистой прибыли. Доход составил 51,03 руб. на акцию. Чуть больше половины тех дивидендов (более 600 млрд руб.) получило государство, владеющее контрольным пакетом акций (50,23%). Розничные инвесторы получили около 144 млрд руб.

«Газпром» уже обеспечил инвесторам «сверхприбыль», выплатив акционерам на 115 млрд руб. больше уровня, предусмотренного дивидендной политикой, объяснил рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам года зампредправления «Газпрома» Фамил Садыгов. Собрание акционеров также приняло решение о выплате вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии компании в рекомендованных размерах.

В июне 2022 г. годовое собрание акционеров также решило не выплачивать дивиденды за 2021 год, рассказывал Dk.RU. На фоне этого решения акции «Газпрома» тогда рухнули на 30%, а Мосбиржа приостановила торги ценными бумагами компании.