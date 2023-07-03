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В Екатеринбург из Ирландии привезли 150 свиней и хряков стоимостью 50 млн руб.

В Екатеринбург из Ирландии привезли 150 свиней и хряков стоимостью 50 млн руб.
Иллюстрация: ru.freepik.com

Речь идет о племенных породистых животных, в путешествии они провели почти неделю. На таможне их оформили вне очереди. Свиней приобрело уральское агропредприятие.

#СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО#НОВОСТИ

Полторы сотни племенных свиней и хряков — пород Ландрас, Крупная белая, Йоркшир возрастом до полугода — прибыли в столицу Урала из Ирландии. Региональное агропредприятие купило их для обновления стада, заплатив более 50 млн руб. Животные перевозились в специальной автофуре. Во время недельного путешествия в грузовом отсеке транспорта обеспечивался необходимый для жизнедеятельности температурный режим. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

Фура с живым грузом пересекла государственную границу РФ около Смоленска. В пункте пропуска хряков осмотрели таможенники и сотрудники Россельхознадзора и подтвердили отсутствие подкарантинных заболеваний у перевозимых животных. Контроль декларации на товары и удаленный выпуск товара инспекторы Уральской электронной таможни осуществили в первоочередном порядке за 50 минут, — прокомментировал начальник Уральской электронной таможни.

Напомним, ранее таможенники рассказали о том, что уральский майонез вышел на китайский рынок, преодолев санкции. С начала года уральские производители отправили на экспорт более 4,5 тыс. тонн майонеза, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. По сравнению с пятью месяцами 2022 г. объем вывоза уральского майонеза увеличился на четверть, а стоимость возросла почти на 40%.

Еще ранее таможня отчиталась о поставке цветов к 8 марта. С начала этого года уральские таможенники оформили свыше 230 тонн импортных цветов общей стоимостью более $1,2 млн. Это в три раза меньше, чем в прошлом.

Напомним, что с 2022 г. цветы привозят в регион с мировой цветочной биржи в Амстердаме на автомобилях. Изменилась логистика, а не страны-поставщики. Цветы, выращенные в Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле, Эфиопии, доставляются в Нидерланды, а уже оттуда — в столицу Урала.

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Автор: Татьяна Юстус
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