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Назначен новый начальник таможни Екатеринбурга

Сергей Баландин
Сергей Баландин. Иллюстрация: customs.gov.ru

Руководить ведомством будет Сергей Баландин, в Екатеринбурге он работает с 2019 г. «Клиентоцентричность и эффективность — основные приоритеты в нашей службе», — подчеркнул Баландин.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Назначен новый руководитель таможни Екатеринбурга. Им стал экс-первый заместитель начальника таможни Сергей Баландин. Он работает в ведомстве уже более 25 лет, с 1997 г.

Баландин начинал с должности рядового сотрудника Курганской таможни, за годы работы занимал разные должности на Курганской, Магнитогорской, Челябинской таможнях. В Екатеринбурге работает с 2019 г.

Работа инспекторов Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина сконцентрирована преимущественно на неторговом обороте. Встречая и провожая иностранных гостей и уральцев из заграничных турне, сотрудники в аэропорту не только стоят на защите экономических интересов страны, но и стараются осуществлять контроль авиапассажиров максимально быстро и незаметно.  Клиентоцентричность и эффективность — основные приоритеты в нашей службе, — подчеркнул Сергей Баландин.

Как сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления, с начала года кольцовские  таможенники оформили прибытие и убытие порядка 3000 воздушных судов, проверили багаж полумиллиона авиапассажиров.

Напомним, ранее DK.RU писал, что в Свердловской области учрежден пост Почетного консула Южно-Африканской Республики. На эту должность назначен гендиректор Уральского горнопромышленного холдинга (ранее — «Транссибурал») Сергей Мазуркевич.

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Автор: Александра Клименко
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