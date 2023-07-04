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В Екатеринбурге открылись первые в стране животноводческие агроклассы

В Екатеринбурге открылись первые в стране животноводческие агроклассы
Иллюстрация: flickr.com

Пока классы работают на базе двух школ города, но если эксперимент будет удачным, его масштабируют и на Урале, и в России.

#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

В Свердловской области открыли первые в России животноводческие агроклассы. Они работают на базе одного из предприятий региона в школах №137 и №142 Екатеринбурга. В образовательных учреждениях установили небольшие птичники, в которые поселили цыплят. Вырастить птиц ребятам предстоит до конца лета, заниматься этим будут ученики 8-11 классов.

Как рассказала генеральный директор Рефтинской птицефабрики Александр Засыпкин, школьникам предстоит изучить особенности биологии сельскохозяйственной птицы, цифровые технологии в ее селекции, ученики научатся управлять микроклиматом, процессами инкубации, кормления и поения птицы.

Ученики смогут проследить весь цикл развития — от птенца до курицы.

Агрономические классы на базе общеобразовательных школ существуют с 2019 г., в 30 школах старшеклассники занимаются по целому ряду направлений: «Ветеринария», «Биоинженерия», «Сити-фермерство», «Инженерные технологии», «Введение в агробизнес».

Напомним, ранее стало известно, что в российских школах отменят ОБЖ. Вместо него введут уроки защиты Родины.

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Автор: Александра Клименко
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