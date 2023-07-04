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В Заксобрании области утвердили увеличение расходов на социалку

В Заксобрании области утвердили увеличение расходов на социалку
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Доходы и расходы бюджета-2023 увеличены на 28,2 млрд руб. Деньги направят на рост зарплат бюджетников, строительство дорог и школ, а также закуп лекарств для онкобольных.

#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили изменение бюджета на 2023 г. Доходы и расходы увеличены на 28,2 млрд руб. Большая часть средств, 10 млрд руб., будет направлена на повышение зарплат бюджетников и увеличение социальных выплат.

На 4,3 млрд рублей вырастет финансирование дорожного хозяйства, деньги направят на ремонт и реконструкцию дорог регионального и местного значения. Расходы на строительство увеличат на 3 млрд руб., за счет этих денег построят новое здание гимназии № 40 в Екатеринбурге, спортивный комплекс в Богдановиче, школы в Серове и в Белоярском районе, будет приобретено жилье для детей-сирот.

Расходы на здравоохранение вырастут на 2,2 млрд руб., из них 1 млрд будет направлен на закупку лекарственных препаратов для противоопухолевой лекарственной терапии в таблетированной форме.

На 1,1 млрд руб. увеличат расходы на транспорт, часть этих средств направят на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга, еще часть — на повышение доступности пригородных железнодорожных перевозок.

По поручению главы региона основные бюджетные изменения коснулись социальной поддержки и повышения качества жизни уральцев. Это поддержка здравоохранения, повышение транспортной доступности, строительство школ, поликлиник, дорог, — отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

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Автор: Александра Клименко
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