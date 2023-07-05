«Все самолеты по России — битком»: туроператоры рассказали о предпочтениях уральцев

В качестве альтернативы внутреннему туризму жителям региона доступны полеты в четыре страны так называемого дальнего зарубежья и СНГ. В Грузию — пока с пересадками.

Представители Уральской ассоциации туризма рассказали о популярных направлениях отдыха для свердловчан. В основном это направления внутри страны. В топе Москва, Санкт-Петербург, Сочи и соседние регионы — Челябинская и Тюменская область, Пермский край.

Кроме этого, из Екатеринбурга ежедневно можно добраться до Махачкалы и Калининграда. Новинка этого года — Карелия, как уже писал DK.RU, рейсы туда будут совершаться два раза в неделю. Добавились полеты на Сахалин и Камчатку через Владивосток.

Мы видим, что среди наших туристов в растет интерес к познавательному туризму в России. В свете того, что зарубежные рейсы ограничены, все самолеты по России — практически битком. Если собираетесь в отпуск — лучше спланировать поездку заранее, тогда получите более или менее оптимальные цены и гарантированную возможность добраться до точки назначения, — отметила в ходе пресс-конференции в ТАСС-Урал член правления УАТ Ольга Коршун.

По ее словам, еще одно популярное направление — страны СНГ: Казахстан, Армения, Кыргызстан.

Учитывая текущий курс доллара, уральцы считают деньги. А нашим туристам нужен теплый климат и морской воздух. Поэтому многие выбирают отдых в Актау на Каспии или отправляются на оздоровительные туры в Иссык-Куль.

Пользуются популярностью Таджикистан, Туркменистан, Беларусь, а также страны Закавказья, в частности Армения, поток уральцев в эту страну вырос с запуском прямого рейса Аэрофлота из Екатеринбурга в Ереван. Прямые рейсы в Грузию уральцам пока недоступны. В эту страну можно добраться через Владикавказ или Ереван. Ожидается, что со следующей недели появятся прямые рейсы из Сочи в Тбилиси, и из Москвы — в Кутаиси.

Что касается направлений так называемого дальнего зарубежья, по словам президента УАТ Михаила Мальцева, их осталось четыре. Так, из Екатеринбурга и других городов УрФО можно улететь в Турцию (сразу четыре авиакомпании летают в Стамбул и Аланию), Египет, ОАЭ и Тайланд. Также пользуются популярностью туры на Мальдивы.

Ранее DK.RU писал, что в июне можно было найти горящие туры по сниженным ценам в Турцию и Египет. Из-за избыточного предложения появлялись путевки в турецкий Даламан от 47,8 тыс. руб. за 11 ночей на человека, в Шарм-эль-Шейх — от 35,8 тыс. руб. за четыре ночи.

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