Аналоги магазинов Zara Home и H&M Home откроются в России осенью. Инвестор проекта — Сбер

Новая российская сеть магазинов декора и товаров для дома была создана весной этого года. Поставщиками товаров станут те же фабрики, что делают продукцию для иностранных брендов.

В России откроются аналоги магазинов Zara Home и H&M Home. Как пишет ТАСС, их заменит российская сеть Redecoro, первые магазины откроются уже осенью 2023 г.

Интересно, что сеть технологичных магазинов Redecoro была основана весной 2023 г. в Москве, а инвестором проекта выступил Сбер.

Управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова рассказала, что товары, которые будут продаваться в магазинах сети, производят на тех же фабриках, где изготавливается ассортимент Zara Home и H&M Home. Речь идет о заводах в России, Турции, Индии и Китае:

Важно отметить, что мы не копируем продукцию ушедших брендов, а самостоятельно разрабатываем линейки. Диверсификация поставщиков и большое количество партнеров помогают нам не зависеть от политической, экономической, эпидемиологической ситуации в мире, — пояснила она.

Анастасия Кондакова добавила, что в ближайшие два года Redecoro планирует открыть до 50 магазинов в России и СНГ.

Как рассказывал DK.RU, оригинальные товары Zara Home и H&M Home все-таки можно купить. С января 2023 г. CDEK.Shopping занялась доставкой продукции этих брендов в Россию. Там также представлена продукция IKEA. Товары везут из Польши, Турции и Германии.

Напомним, что некоторые иностранные бренды прекратили работу в России после 24 февраля 2022 г., однако некоторые из них уже вернулись на рынок под другим именем. Например, магазины одежды Zara открылись в России под брендом Maag. Это произошло после того, как испанская группа Inditex весной 2023 г. продала активы компании Fashion And More Management, зарегистрированной в ОАЭ, сообщал DK.RU.