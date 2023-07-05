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«Мотив» проиграл суд шведскому производителю телекоммуникационного оборудования

«Мотив» проиграл суд шведскому производителю телекоммуникационного оборудования
Иллюстрация: motivtelecom.ru

Спор возник после начала СВО, когда компания Ericsson отказалась обслуживать оборудование, которое ранее поставила для уральского оператора сотовой связи.

#СУДЫ#ТЕЛЕКОМ#НОВОСТИ

Арбитражный суд Москвы вынес свое решение по иску компании «Екатеринбург-2000» (юридическое лицо уральского оператора сотовой связи «Мотив») к АО «Эрикссон корпорация» (Ericsson). Согласно данным картотеки дел арбитражного суда, иск был отклонен.

«Мотив» работает на оборудовании Ericsson. И, как ранее писал DK.RU, уральская компания пыталась оспорить отказ шведской компании обслуживать оборудование по долгосрочному договору техподдержки, подписанному еще в 2019 г. В свое оправдание Ericsson ссылался на европейские санкции, введенные после начала СВО.

В апреле 2022 года в Ericsson объявили, что приостанавливают бизнес в России на неопределенный срок. И это стало серьезной проблемой для сотовых операторов. Так, помимо «Мотива» иск к компании подавал оператор Tele2. Ранее DK.RU писал, что компании Nokia и Ericsson являются производителями 50% базовых станций, используемых в России. Они поставляли в страну и другое телеком-оборудование — в частности, антенны и оптоволоконное оборудование.

Чтобы предотвратить падение скорости мобильного интернета и проблемы с соединением мобильным операторам придется поэтапно переходить на отечественное оборудование. Но этот процесс может идти достаточно долгое время. Так за 2022 г. российские производители оборудования смогли увеличить свою долю рынка только с 11,6% до 25,2%.

Автор: Елизавета Порошина
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