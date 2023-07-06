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МИД России разрывает договор на работу c генконсульством Финляндии

МИД России разрывает договор на работу c генконсульством Финляндии
Иллюстрация: РБК

Конфронтация между Россией и Финляндией началась после 24 февраля 2022 г. Весной власти Финляндии арестовали счета и недвижимость МИД России в Хельсинки, включая квартиры дипломатов.

#НОВОСТИ

МИД России решил с 1 октября отозвать согласие на работу генконсульства Финляндии в Петербурге, сообщается на сайте ведомства. Кроме того, МИД объявил персонами нон грата девять финских дипломатов, работавших в генконсульстве и посольстве. С 1 июля МИД также отозвал согласие на работу отделения петербургского генконсульства Финляндии в Петрозаводске и Мурманске, а также закрыл канцелярию российского посольства в Лаппеенранте. Свои действия он обосновал «ответной мерой на конфронтационные действия финских властей».

МИД России заявил послу Финляндии Антти Хелантеря «решительный протест» в связи с «антироссийской политикой» финских властей. Кроме того, министерство заявило, что обсуждаемые параметры вступления Финляндии в НАТО «создают угрозу безопасности» России, а поддержка Украины «означает явно враждебные действия против нашей страны». В июне Финляндия выслала девять российских дипломатов. По версии властей страны, их действия нарушали Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. 

В апреле финская Служба судебных приставов арестовала здание и участок Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Под арест также попали семь квартир, в которых жили дипломаты. В марте власти Финляндии заморозили счета центра в банке Nordea. В ответ Россия в конце апреля заморозила банковские счета дипмиссий Финляндии. 

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией в мае 2022 г. Причиной заявки послужила спецоперация вооруженных сил России на территории Украины. Заявку Финляндии на вступление в НАТО отказалась одобрять Турция после акций с сожжением Корана у ее посольства в Стокгольме, которую провел датско-шведский активист ультраправой и антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. В апреле 2023 г. и Будапешт, и Анкара одобрили присоединение Финляндии к альянсу. «Это историческое событие. Мы поприветствуем Финляндию как 31-го члена Североатлантического альянса, что сделает Финляндию и НАТО сильнее», — сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Автор: Андрей Широков
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