Йенс Столтенберг: Финляндия вступит в НАТО во вторник, 4 апреля

«Это историческая неделя. Завтра мы поприветствуем Финляндию как 31-го члена Североатлантического альянса, что сделает Финляндию и НАТО сильнее», — сообщил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия вступит в НАТО уже во вторник, 4 апреля. Все формальные процедуры по вступлению страны в НАТО уже завершены. Как уточняет газета Verdens Gang, информацию об окончательном присоединении Хельсинки к НАТО 4 апреля также подтвердили и в канцелярии президента Финляндии.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией в мае 2022 г. Заявку последней отказалась одобрять Турция после акций с сожжением Корана у ее посольства в Стокгольме, которую провел датско-шведский активист ультраправой и антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. На прошлой неделе и Будапешт, и Анкара одобрили присоединение Финляндии к альянсу, процесс вступления Швеции пока затягивается.

«Это историческая неделя. Завтра мы поприветствуем Финляндию как 31-го члена Североатлантического альянса, что сделает Финляндию и НАТО сильнее», — сообщил господин Столтенберг.

«Приближение инфраструктуры НАТО к границе России рушит стратегическую стабильность и ведет к возвращению кошмарного сценария военного противостояния в Европе», — заявил в декабре 2021 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выражая свою главную обеспокоенность — вступление Украины в НАТО. «России нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии безопасности и того, что НАТО не пойдет дальше на восток», — подчеркнул Лавров. Тогда же министр обещал, что в ответ на расширение НАТО на восток Россия примет ответные меры для выправления военно-стратегического баланса. Путин отметил, что западные партнеры очень поверхностно относятся к российским предостережениям и словам о красных линиях.