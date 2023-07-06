Призывникам запретили сдавать экзамены на права

Призывники, которые не явятся в военкомат, не смогут рассчитывать на госуслуги по линии ГИБДД, им не только запретят водить машину, но и получать или заменять водительские удостоверения.

С июля 2023 г. ГИБДД использует интегрированную базу данных, в которой есть сведения о призывниках, не явившихся в военкомат, сказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Такие призывники не смогут получить госуслуги по линии ГИБДД:

Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия.

В апреле Владимир Путин подписал закон, который позволяет военкоматам рассылать электронные повестки и юридически приравнивает их к бумажным. Такие повестки будут присылать в личные кабинеты призывников на «Госуслугах». Также будет создан единый реестр военнообязанных: через семь дней после того, как повестка будет внесена в эту систему, она будет считаться врученной независимо от того, была ли вручена адресату. За неявку в военкомат по повестке предусмотрен, в том числе, запрет на вождение автомобиля.

Согласно закону, россиянам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку, будет закрыт выезд из России со дня, когда повестка считается врученной, и до явки в военкомат, рассказывал DK.RU. Если гражданин не явится в течение 20 дней после даты, указанной в повестке, заработают другие ограничения: запрет на регистрацию ИП и оформление самозанятости, запрет регистрации прав на недвижимость, а также отказ в кредитах. Регионы смогут применять дополнительные меры: например, ограничить получение льгот и выплат.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что единый реестр военнообязанных должен заработать к осеннему призыву на срочную службу. Минцифры напомнило в связи с рассылкой «тестовых» повесток, что пока юридическую силу имеют лишь два способа вручения повестки: лично в руки или заказным письмом с уведомлением. Работа над проектом будет вестись в три этапа. Сначала, до 31 декабря 2023 г., реестр будет создан и его опробуют, на втором, до конца 2024 г., к работе с ним привлекут военкоматы. На третьем этапе с 2025 г. работа над реестром перейдет к Минобороны: оно будет обеспечивать формирование записей в реестре и его использование.