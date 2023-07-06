Уральские рокеры выступят на фолк-фестивале в Екатеринбурге
Стал известен лайнап фолк-фестиваля, который пройдет в субботу на площадке у ТРЦ «Карнавал». Музыкальное сопровождение обеспечат лучшие молодые рокеры Среднего Урала.
В фестивале примут участие пять команд:
- В 16.00 на сцену выйдет группа «АльтерЭго» с авторскими песнями и каверами.
- После них традиционную музыку Западной и Южной Африки с элементами современности представят Shekere.
- За ними на площадке выступят музыканты «ДаняДаша» и «Кошмары Гагарина». Участники команды говорят, что их песни несут лирику, веселье и позитив во имя Луны.
- В 20.00 начнет выступление группа «ТимерТау». Как описывают свое творчество участники, это ничем не прикрытая музыка, разбавленная искренним драйвом, душевными переживаниями и уверенностью в завтрашнем дне.
Вход на фестиваль свободный. Возрастное ограничение: 6+.
Кроме рок-концерта посетителей ждет шоу с рыцарскими турнирами, средневековыми танцами и фотосеты в доспехах и с холодным оружием.
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