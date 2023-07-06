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Уральские рокеры выступят на фолк-фестивале в Екатеринбурге

Уральские рокеры выступят на фолк-фестивале в Екатеринбурге
Иллюстрация: пресс-центр фестиваля

Стал известен лайнап фолк-фестиваля, который пройдет в субботу на площадке у ТРЦ «Карнавал». Музыкальное сопровождение обеспечат лучшие молодые рокеры Среднего Урала.

#ДОСУГ#ОТДЫХ#НОВОСТИ

В фестивале примут участие пять команд:

  • В 16.00 на сцену выйдет группа «АльтерЭго» с авторскими песнями и каверами.
  • После них традиционную музыку Западной и Южной Африки с элементами современности представят Shekere.
  • За ними на площадке выступят музыканты «ДаняДаша» и «Кошмары Гагарина». Участники команды говорят, что их песни несут лирику, веселье и позитив во имя Луны.
  • В 20.00 начнет выступление группа «ТимерТау». Как описывают свое творчество участники, это ничем не прикрытая музыка, разбавленная искренним драйвом, душевными переживаниями и уверенностью в завтрашнем дне.  

Вход на фестиваль свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Кроме рок-концерта посетителей ждет шоу с рыцарскими турнирами, средневековыми танцами и фотосеты в доспехах и с холодным оружием.

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Автор: Виктория Говорковская
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