В Екатеринбурге снова перекроют дороги из-за Крестного хода

Царский крестный ход состоится в городе уже в 15-й раз. В ночь на понедельник, 17 июля, будут перекрыты сразу несколько дорог. Список.

В ночь на понедельник, 17 июля, в Екатеринбурге перекроют движение по нескольким улицам. Проезд закроют ради паломников, которые отправятся в Царский крестный ход. Верующие пройдут от Храма на Крови в Екатеринбурге до монастыря во имя Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

С 2:30 17 июля будет закрыто движение:

по улице Толмачева, от улицы Первомайской до проспекта Ленина;

по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;

по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Токарей;

по улице Токарей, от улицы Татищева до улицы Кирова;

по улице Бебеля, от улицы Кирова до улицы Готвальда;

по нечетной стороне улицы Халтурина, от улицы Готвальда до улицы Технической;

по улице Технической от улицы Бебеля до улицы Решетской;

по улице Решетской, от улицы Технической до улицы Леваневского;

по улице Леваневского от улицы Решётской до автодороги в посёлок Шувакиш;

по автодороге в посёлок Шувакиш от улицы Леваневского до улицы Зелёной;

по улице Зелёной, от автодороги в посёлок Шувакиш до Первого проезда.

Кроме того, с 15:00 16-го июля будет закрыто движение транспорта на ул. Царской от Первомайской до Дзержинского. В администрации гордода уточняют, что после прохождения крестного хода движение будет открываться.

Крестный ход пройдет в городе в рамках «Царских дней», который пройдут в этом году уже в 15-й раз. В июле 2022 г. в Царский крестный ход отправились почти 50 тыс. человек из нескольких стран.

Напомним, ранее DK.RU писал, что несколько улиц было перекрыто для проезда в Академическом и Солнечном районах города.

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