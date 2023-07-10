На Среднем Урале решили возродить производство музыкальных инструментов и оборудования

С инициативой выступил лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов. Развивать это направление он планирует на площадке экосистемы «Космос» при участии ИРИТ-РТФ УрФУ.

На площадке выставки ИННОПРОМ лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал, что рынок радио и медиа-оборудования в России находится не в лучшей форме. Представителям музыкальных коллективов, кинотеатров и концертных площадок в своей работе приходится использовать импортное оборудование. Притом, что это направление могло бы неплохо развиваться на Урале.

Удачные примеры подобных проектов в регионе уже были. Например, в 1980-1990-е гг. Свердловский завод электроавтоматики (сейчас — «Вектор») выпускал синтезаторы «Поливокс», известные своим уникальным звучанием. А до 2007 г. свердловская фирма «Урал» производила гитары и электрогитары.

Мы провели ВКС с представителями отрасли, чтобы выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия. В основном, они типичны для всех российских компаний — например, это нехватка кадров, колебание курса рубля, взаимодействие с надзорными органами. Но мы также выделили две проблемы, которые можно назвать типичными для таких предприятий. Во-первых, производители гитар, усилителей и пр. — люди ремесленные, многие разрабатывают прототипы продукции в гаражах, и у них нет опыта превращения разработок во что-то большое. А во-вторых, производители оборудования должны обладать определенными творческими компетенциями — то есть, инженер должен понимать, как будет звучать тот или иной инструмент, — рассказал Вадим Самойлов.

Для того чтобы привлечь внимание к проблемам и вызовам отрасли, решили создать Учебно-научную лабораторию проблем звука и света на базе радиофака УрФУ. На этой площадке будут готовить кадры для отрасли, а студенты радио-инженерных специальностей получат возможность изучать физически сложные процессы на практических примерах из индустрии медиапроизводства. Также Вадим Самойлов предложил производителям отечественного радио- и медиаоборудования наладить сотрудничество с уральцами, чтобы студенты могли тестировать российскую продукцию и использовать ее на концертах.

Инициативу поддержал глава КРСУ Андрей Мисюра. Он рассказал, что местные производители радио- и медиаоборудования могут рассчитывать на поддержку в рамках экосистемы «Космос» — как ранее писал DK.RU, так назвали технопарк электронной промышленности, который будет тесно сотрудничать с УрФУ и появится рядом с кампусом университета в Новокольцовском микрорайоне. В частности, производители такого оборудования смогут обратиться за консультациями в КРСУ и грамотно оформить меры поддержки для развития своего производства.

Кстати, среди уральских предпринимателей есть те, кто пробует себя в этой сфере. Так, например, DK.RU рассказывал про мастерскую крафтовых музыкальных инструментов БЕРЛОГА гитары. Михаил Насонов и его команда создают эстрадные гитары по собственным проектам.

Ранее Вадим Самойлов заявил, что надеется возродить традиции Свердловского рок-клуба. В 2021 г. музыкант стал лидером креативного кластера, который появится на Уралмаше

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