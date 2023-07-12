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На улицах Екатеринбурга появятся новые троллейбусы уральского производства

На улицах Екатеринбурга появятся новые троллейбусы уральского производства
Иллюстрация: DK.RU

Они будут оснащены валидаторами, системой климат-контроля, USB-розетками и даже Wi-Fi. Первый такой троллейбус стал подарком к 300-летию города. Скорее всего, он будет ходить на Химмаш.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Группа Синара подарила Екатеринбургу троллейбус собственного производства с увеличенным автономным ходом. На полях выставки ИННОПРОМ президент «Синары» Михаил Ходоровский вручил ключи от нового транспорта мэру Алексею Орлову и выразил надежду, что городской транспорт компании сможет стать еще одним символом Екатеринбурга.

Особенность троллейбуса «Синара-6254» заключается в том, что он способен проезжать до 80 км без подключения к контактной сети. По словам Алексея Орлова, его планируют использовать на маршруте, который соединяет Химмаш и район УрФУ. А судя по видеопрезентации, которую демонстрируют посетителям выставки внутри салона, этот троллейбусный маршрут могут продлить и до «Новокольцовского» микрорайона, где контактной сети троллейбуса пока нет.

На улицах Екатеринбурга появятся новые троллейбусы уральского производства 1

Троллейбус «Синара-6254» производится на предприятии холдинга в Челябинске. Он чем-то напоминает «Ласточку»: оснащен анатомическими сидениями, системой климат-контроля, панорамными окнами, а его двери открываются с помощью нажатия специальной кнопки. Кроме этого, пассажиры смогут подзарядить телефон с помощью USB-розеток и самостоятельно приобрести билеты с помощью валидаторов.

Ранее DK.RU писал, что Екатеринбург для обновления парка городского транспорта уже закупил 50 троллейбусов Белкоммунмаша с увеличенным автономным ходом — 10 из них уже вышли на улицы Екатеринбурга. Однако, по словам Алексея Орлова, этого недостаточно:

Глобально это проблему не решает. Новый троллейбус от «Синары» — это первая ласточка. Будем обсуждать наши дальнейшие планы. Наш горд заслуживает современный общественный транспорт.

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Автор: Елизавета Порошина
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